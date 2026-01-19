Дрони влучили у 25-поверхівку й критичний об’єкт на Одещині, є поранений

Обстріл Одещини 19 січня. Фото: ДСНС Одеської області

Вночі 19 січня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлова, енергетична та газова інфраструктура, одна людина постраждала.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

В Одеському районі ворожий безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено дві квартири на 25-му поверсі 25-поверхівки, фасад будівлі та скління. Також зазнали пошкоджень припарковані поруч автомобілі.

Крім того, зафіксовано ураження об’єкта критичної інфраструктури. На місцях влучань виникли пожежі, які рятувальникам вдалося оперативно ліквідували. Нараз триває ліквідація наслідків атаки, повідомили в ДСНС. На місцях подій працюють екстрені та комунальні служби.

Нагадаємо, що 15 січня РФ балістикою атакувала порт Одещини. Тоді було пошкоджене цивільне вантажне судно та поранений один член екіпажу.