Дрони влучили у 25-поверхівку й критичний об’єкт на Одещині, є поранений

Обстріл Одещини 19 січня. Фото: ДСНС Одеської областіОбстріл Одещини 19 січня. Фото: ДСНС Одеської області

Вночі 19 січня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлова, енергетична та газова інфраструктура, одна людина постраждала.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

В Одеському районі ворожий безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено дві квартири на 25-му поверсі 25-поверхівки, фасад будівлі та скління. Також зазнали пошкоджень припарковані поруч автомобілі.

Крім того, зафіксовано ураження об’єкта критичної інфраструктури. На місцях влучань виникли пожежі, які рятувальникам вдалося оперативно ліквідували. Нараз триває ліквідація наслідків атаки, повідомили в ДСНС. На місцях подій працюють екстрені та комунальні служби.

Обстріл Одещини 19 січня. Фото: ОВАОбстріл Одещини 19 січня. Фото: ОВА
Обстріл Одещини 19 січня. Фото: ОВАОбстріл Одещини 19 січня. Фото: ОВА
Обстріл Одещини 19 січня. Фото: ОВАОбстріл Одещини 19 січня. Фото: ОВА
Обстріл Одещини 19 січня. Фото: ДСНС Одеської областіОбстріл Одещини 19 січня. Фото: ДСНС Одеської області
Обстріл Одещини 19 січня. Фото: ДСНС Одеської областіОбстріл Одещини 19 січня. Фото: ДСНС Одеської області
Обстріл Одещини 19 січня. Фото: ДСНС Одеської областіОбстріл Одещини 19 січня. Фото: ДСНС Одеської області
Обстріл Одещини 19 січня. Фото: ДСНС Одеської областіОбстріл Одещини 19 січня. Фото: ДСНС Одеської області
Обстріл Одещини 19 січня. Фото: ДСНС Одеської областіОбстріл Одещини 19 січня. Фото: ДСНС Одеської області
Обстріл Одещини 19 січня. Фото: ДСНС Одеської областіОбстріл Одещини 19 січня. Фото: ДСНС Одеської області

Нагадаємо, що 15 січня РФ балістикою атакувала порт Одещини. Тоді було пошкоджене цивільне вантажне судно та поранений один член екіпажу.

