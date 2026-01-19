 Трагедія на Київщині: суд приговорив до 5 років тюрми батька хлопчика, який вбив сусідську дитину

  • понеділок

    19 січня, 2026

  • -7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 19 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -7° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Київщині 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку з батькової рушниці: суд виніс вирок

У Київській області під час гри 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку. Суд приговорив до п'яти років тюрми батька хлопчика — власника зброї.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної прокуратури.

Слідчі дії у справі вбивства дівчинки 7-річним хлопчиком, з батьківської зброї. Фото: Відділ комунікації поліції Київської областіСлідчі дії у справі вбивства дівчинки 7-річним хлопчиком, з батьківської зброї. Фото: Відділ комунікації поліції Київської області

«Суд ухвалив обвинувальний вирок щодо жителя села Старе Бориспільського району Київщини. Чоловіка визнали винним у злісному невиконанні батьківських обов'язків та тому, що він неналежно зберігав вогнепальну зброю і боєприпаси. Саме це призвело до трагедії: загибелі малолітньої дитини та психічної травми іншої дитини», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що кілька років чоловік зберігав гладкоствольну мисливську рушницю та два заряджені патрони в будинку — у загальній кімнаті за шафою, у вільному доступі для дітей.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та підтвердив обставини події. Окрім тюремного строку, суд також задовольнив цивільний позов потерпілої сторони та постановив стягнути з чоловіка десять мільйонів гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, що трагедія сталася 23 серпня 2025 року. Хлопчик, знав, де знаходиться зброя, взяв рушницю, навів її на сусідську дівчинку та натиснув на спусковий гачок. Від отриманого поранення дитина загинула на місці.

Останні новини про: Діти

Топрак, Габрієль та Устинія: які імена батьки обирали для дітей на Миколаївщині у 2025 році
Народжуваність на Миколаївщині впала майже вдвічі з початку повномасштабної війни
Поповнення в миколаївських родинах: за минулий тиждень в області народилося 81 дитина
Реклама
Читайте також:
новини
Невелике потепління, але все ще зима: якою буде погода на Миколаївщині цього тижня

Ірина Олехнович
новини
Під час відключень світла у Миколаєві замерзає вода у точках роздачі: у мерії радять користуватися пунктами облтепло

Аліна Квітко
новини
«Ціна зупинки буде важкою», — Кім прогнозує припинення війни в Україні та чекає приїзду інвесторів цього року

Альона Коханчук
новини
«Кирило Олексійович та Міша — ключові люди», — Кім вважає, що нові призначення посилили президента

Анна Гакман
новини
У Центральному районі Миколаєва шукають підрядника для прибирання вулиць

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Діти

Поповнення в миколаївських родинах: за минулий тиждень в області народилося 81 дитина
Народжуваність на Миколаївщині впала майже вдвічі з початку повномасштабної війни
Топрак, Габрієль та Устинія: які імена батьки обирали для дітей на Миколаївщині у 2025 році

Невелике потепління, але все ще зима: якою буде погода на Миколаївщині цього тижня

«Ціна буде важкою», — Кім прогнозує припинення війни та чекає приїзду інвесторів цього року

4 години тому

Понад 14 годин без світла: графіки відключень на Миколаївщині 20 січня

Світлана Іванченко

Головне сьогодні