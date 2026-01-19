На Київщині 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку з батькової рушниці: суд виніс вирок

У Київській області під час гри 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку. Суд приговорив до п'яти років тюрми батька хлопчика — власника зброї.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної прокуратури.

Слідчі дії у справі вбивства дівчинки 7-річним хлопчиком, з батьківської зброї. Фото: Відділ комунікації поліції Київської області

«Суд ухвалив обвинувальний вирок щодо жителя села Старе Бориспільського району Київщини. Чоловіка визнали винним у злісному невиконанні батьківських обов'язків та тому, що він неналежно зберігав вогнепальну зброю і боєприпаси. Саме це призвело до трагедії: загибелі малолітньої дитини та психічної травми іншої дитини», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що кілька років чоловік зберігав гладкоствольну мисливську рушницю та два заряджені патрони в будинку — у загальній кімнаті за шафою, у вільному доступі для дітей.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та підтвердив обставини події. Окрім тюремного строку, суд також задовольнив цивільний позов потерпілої сторони та постановив стягнути з чоловіка десять мільйонів гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, що трагедія сталася 23 серпня 2025 року. Хлопчик, знав, де знаходиться зброя, взяв рушницю, навів її на сусідську дівчинку та натиснув на спусковий гачок. Від отриманого поранення дитина загинула на місці.