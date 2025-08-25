Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    25 серпня, 2025

  • 18.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 25 серпня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 18.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Київщині 7-річний хлопчик смертельно поранив сусідську дівчинку з батькової рушниці

На Київщині 7-річний хлопчик смертельно поранив сусідську дівчинку з батькової рушниці. Фото: Відділ комунікації поліції Київської областіНа Київщині 7-річний хлопчик смертельно поранив сусідську дівчинку з батькової рушниці. Фото: Відділ комунікації поліції Київської області

У Борисполі 7-річний хлопчик, бавлячись у будинку з мисливською рушницею свого батька, вистрілив у 6-річну сусідку. Від отриманих поранень дівчинка померла на місці.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Київської області

За даними правоохоронців, близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення про дитину з тяжкими пораненнями у одному із приватних будинків на Київщині. Попередньо встановили, що 7-річний хлопчик грався разом із сусідською дівчинкою та взяв до рук мисливську рушницю, яка належить його батькові. Дитина вистрілила у бік дівчинки. Від отриманих травм дівчинка померла. 

Батька хлопчика затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Проти нього відкрили також кримінальні провадження за злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною та недбале зберігання вогнепальної зброї — стаття 166 та стаття 264 ККУ.

Також за фактом смерті дитини порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального Кодексу України — умисне вбивство.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, в Одесі затримали жителя Чорноморська, підозрюючи його в незаконному зберіганні та продажі зброї та вибухівки. Тепер йому загрожує до семи років тюрми.

Останні новини про: Київ

«Нічого про Україну без України»: родини полонених звернулися до Трампа біля посольства США
Посиніла шкіра та впав тиск: у лікарні Києва під час підготовки до операції померла дитина
У Києві чоловік порізав собі руку на збірному пункті ТЦК: там заявили про службову перевірку
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська ОВА потрапила у топ-10 за зарплатами чиновників: лідер рейтингу — Херсонщина

Світлана Іванченко
новини

Миколаївський веслувальник і боєць «Азову» розповів, як спорт допоміг вистояти на фронті

Марія Хаміцевич
новини

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

Марія Хаміцевич
новини

«З'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати — ні»: у Миколаєві жителі просять зробити доступним пішохідний перехід

Світлана Іванченко
новини

«Очі дитини — ніколи не брешуть», — правозахисниця заявила, що у Будинку дитини в Миколаєві переховували дівчинку, яку викрали з «Міста добра»

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Київ

У Києві чоловік порізав собі руку на збірному пункті ТЦК: там заявили про службову перевірку
Посиніла шкіра та впав тиск: у лікарні Києва під час підготовки до операції померла дитина
«Нічого про Україну без України»: родини полонених звернулися до Трампа біля посольства США

У миколаївських поліклініках з вересня звільнять 23 адмінпрацівника

За пів року Миколаївські водії накопичили понад 15 тисяч боргів за порушення ПДР

5 годин тому

Миколаївська ОВА потрапила у топ-10 за зарплатами чиновників: лідер рейтингу — Херсонщина

Світлана Іванченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay