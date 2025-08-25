На Київщині 7-річний хлопчик смертельно поранив сусідську дівчинку з батькової рушниці. Фото: Відділ комунікації поліції Київської області

У Борисполі 7-річний хлопчик, бавлячись у будинку з мисливською рушницею свого батька, вистрілив у 6-річну сусідку. Від отриманих поранень дівчинка померла на місці.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Київської області

За даними правоохоронців, близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення про дитину з тяжкими пораненнями у одному із приватних будинків на Київщині. Попередньо встановили, що 7-річний хлопчик грався разом із сусідською дівчинкою та взяв до рук мисливську рушницю, яка належить його батькові. Дитина вистрілила у бік дівчинки. Від отриманих травм дівчинка померла.

Батька хлопчика затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Проти нього відкрили також кримінальні провадження за злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною та недбале зберігання вогнепальної зброї — стаття 166 та стаття 264 ККУ.

Також за фактом смерті дитини порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального Кодексу України — умисне вбивство.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.

