В Одесі чоловіка підозрюють у продажі зброї та вибухівки

В Одесі жителя Чорноморська підозрюють в незаконному зберіганні та продажі зброї та вибухівки. Тепер йому загрожує до семи років тюрми.

Про це повідомили у ГУНП в Одеській області.

За даними слідства, 27-річний чоловік, ймовірно, незаконно зберігав вибухонебезпечні предмети для продажу та шукав покупця. Його затримали безпосередньо після продажу вибухових засобів.

Слідчі дії у справі про зберіганні та продаж зброї. Фото: Нацполіція

Під час обшуку вилучили 157 набоїв різного калібру, чотири корпуси гранат, шість запалів, корпус і підривач гранатометного пострілу, вибухові речовини та додаткові корпуси гранат із запалами.

Вибухотехніки підтвердили, що вилучені предмети є небезпечними. Також у чоловіка знайшли 13 тисяч гривень, отриманих від продажу.

Суд вже обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у понад 151 тисяч гривень. Слідство триває.

