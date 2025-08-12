В Одесі чоловіка підозрюють у продажі зброї та вибухівки
Світлана Іванченко
15:15, 12 серпня, 2025
В Одесі жителя Чорноморська підозрюють в незаконному зберіганні та продажі зброї та вибухівки. Тепер йому загрожує до семи років тюрми.
Про це повідомили у ГУНП в Одеській області.
За даними слідства, 27-річний чоловік, ймовірно, незаконно зберігав вибухонебезпечні предмети для продажу та шукав покупця. Його затримали безпосередньо після продажу вибухових засобів.
Під час обшуку вилучили 157 набоїв різного калібру, чотири корпуси гранат, шість запалів, корпус і підривач гранатометного пострілу, вибухові речовини та додаткові корпуси гранат із запалами.
Вибухотехніки підтвердили, що вилучені предмети є небезпечними. Також у чоловіка знайшли 13 тисяч гривень, отриманих від продажу.
Суд вже обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у понад 151 тисяч гривень. Слідство триває.
Нагадаємо, що на Миколаївщині чоловік знайшов біля села вибухівку та зберігав її вдома.
