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Зберігав вдома вибухівку знайдену біля села: мешканцю Миколаївщини загрожує до 7 років увʼязнення

Вибухові пристрої, які вилучили у мешканця Баштанського району Миколаївщини, фото: Баштанська окружна прокуратура Миколаївської областіВибухові пристрої, які вилучили у мешканця Баштанського району Миколаївщини, фото: Баштанська окружна прокуратура Миколаївської області

Мешканцю Баштанського району, що на Миколаївщині, повідомили про підозру у зберіганні та носінні вибухових пристроїв, які він знайшов неподалік села.

Як повідомили у Баштанській окружній прокуратурі Миколаївської області, у 62-річного чоловіка вилучили 15 вибухових пристроїв, які направили на експертизу.

Зазначається, що все це місцевий житель знайшов неподалік села та незаконно зберігав у себе вдома, а також один з них носив при собі по селу.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру у придбанні, зберіганні, носінні без передбаченого законом дозволу вибухових пристроїв за частиною 1 статті 263 КК України.

Наразі чоловік знаходиться під домашнім арештом строком на 60 діб. За скоєне йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, три мешканці Березнегуватської громади Миколаївщини незаконно зберігали бойові припаси та вибухівку, які знайшли на території, де раніше перебували російські військові.

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