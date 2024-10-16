Зберігав вдома вибухівку знайдену біля села: мешканцю Миколаївщини загрожує до 7 років увʼязнення
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- Марія Хаміцевич
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18:34, 16 жовтня, 2024
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Мешканцю Баштанського району, що на Миколаївщині, повідомили про підозру у зберіганні та носінні вибухових пристроїв, які він знайшов неподалік села.
Як повідомили у Баштанській окружній прокуратурі Миколаївської області, у 62-річного чоловіка вилучили 15 вибухових пристроїв, які направили на експертизу.
Зазначається, що все це місцевий житель знайшов неподалік села та незаконно зберігав у себе вдома, а також один з них носив при собі по селу.
Чоловіка затримали та повідомили про підозру у придбанні, зберіганні, носінні без передбаченого законом дозволу вибухових пристроїв за частиною 1 статті 263 КК України.
Наразі чоловік знаходиться під домашнім арештом строком на 60 діб. За скоєне йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, три мешканці Березнегуватської громади Миколаївщини незаконно зберігали бойові припаси та вибухівку, які знайшли на території, де раніше перебували російські військові.
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