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Інновації в охороні: чоловік на Миколаївщині вирішив гранатами та міною убезпечити свій дім від небажаних гостей

Поліція затримала мешканця Снігурівської громади, якого підозрюють у незаконному зберіганні вибухонебезпечних предметів. Фото: Національна поліціяІнновації в охороні: чоловік на Миколаївщині вирішив гранатами та міною убезпечити свій дім від небажаних гостей. Фото: Національна поліція

Житель одного з сіл Снігурівського району Миколаївської області збирав вибухонебезпечні предмети на колишніх позиціях російських військових, та зберігав їх удома. Пояснюючи свої дії поліції, він заявив, що хотів гранатами та протипіхотною міною убезпечити свій дім від небажаних гостей.

Інцидент стався у селі Тамарине, повідомляє поліція Миколаївської області.

Як пояснив затриманий, він перебував у стані алкогольного сп'яніння та вважав, що такий відчайдушний крок допоможе йому запобігти небажаним візитам сторонніх осіб. Чоловік також зазначив, що боєприпаси він знайшов на колишніх позиціях російських військових. 

Під час обшуку вдома у чоловіка знайшли осколкові бойові елементи, три снаряди калібру 152 міліметрів, корпус ручної дистанційної гранати РГД-5, протипіхотну міну, п’ять підривачів до артилерійських снарядів, два маршових двигуна до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, а також набої до автоматичної зброї.

Поліція затримала мешканця Снігурівської громади, якого підозрюють у незаконному зберіганні вибухонебезпечних предметів. Фото: Національна поліціяІнновації в охороні: чоловік на Миколаївщині вирішив гранатами та міною убезпечити свій дім від небажаних гостей. Фото: Національна поліція
Поліція затримала мешканця Снігурівської громади, якого підозрюють у незаконному зберіганні вибухонебезпечних предметів. Фото: Національна поліціяІнновації в охороні: чоловік на Миколаївщині вирішив гранатами та міною убезпечити свій дім від небажаних гостей. Фото: Національна поліція
Поліція затримала мешканця Снігурівської громади, якого підозрюють у незаконному зберіганні вибухонебезпечних предметів. Фото: Національна поліціяІнновації в охороні: чоловік на Миколаївщині вирішив гранатами та міною убезпечити свій дім від небажаних гостей. Фото: Національна поліція

Вибухотехніки встановили, що боєприпаси становлять серйозну загрозу для життя оточуючих та самого «винахідника», адже можуть детонувати в будь-який момент. Після знищення небезпечних предметів, співробітники поліції затримали чоловіка в порядку статі 208 кримінально-процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статі 263 кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває.

Раніше мешканцю Баштанського району, що на Миколаївщині, повідомили про підозру у зберіганні та носінні вибухових пристроїв, які він знайшов неподалік села.

Також автоматичну зброю, три десятки набоїв до неї, гранату та запал вилучили правоохоронці у 33-річного мешканця одного із сіл Новомарʼївської громади Миколаївщини. 

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