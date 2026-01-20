Зранку російські дрони атакували житлові квартали і енергетику Одещини
8:42, 20 січня, 2026
На світанку російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Удари безпілотників були спрямовані по житлових кварталах та об’єктах енергетики.
Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
У Чорноморську один із ударних безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки пошкоджені фасад будівлі та вікна. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Також в Одеському районі зафіксували пошкодження енергетичного об’єкта. Інформації про травмованих наразі немає.
На місцях влучань працюють екстрені та комунальні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки та уточнюють масштаби пошкоджень.
Нагадаємо, що в ніч на 19 січня росіяни також атакували Одеську область ударними безпілотниками. Тоді внаслідок атаки були пошкоджені будинки, енергетика та газова інфраструктура, одна людина постраждала.
