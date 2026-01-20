 Обстріл Одеської області 19 січня

  • вівторок

    20 січня, 2026

  • -9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 20 січня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зранку російські дрони атакували житлові квартали і енергетику Одещини

Обстріл Одещини в ніч на 19 січня. Фото: ОВАОбстріл Одещини в ніч на 19 січня. Фото: ОВА

На світанку російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Удари безпілотників були спрямовані по житлових кварталах та об’єктах енергетики.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

У Чорноморську один із ударних безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки пошкоджені фасад будівлі та вікна. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Також в Одеському районі зафіксували пошкодження енергетичного об’єкта. Інформації про травмованих наразі немає.

На місцях влучань працюють екстрені та комунальні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки та уточнюють масштаби пошкоджень.

Нагадаємо, що в ніч на 19 січня росіяни також атакували Одеську область ударними безпілотниками. Тоді внаслідок атаки були пошкоджені будинки, енергетика та газова інфраструктура, одна людина постраждала.

Останні новини про: Війна в Україні

Шмигаль доручив «Укренерго» скоротити відключення світла у найпроблемніших регіонах
У Давосі гарантії безпеки для України відійшли на другий план через питання Гренландії, — FT
FPV-дрони п’ять разів за добу атакували Очаківську громаду Миколаївщини
Реклама
Читайте також:
новини
Невелике потепління, але все ще зима: якою буде погода на Миколаївщині цього тижня

Ірина Олехнович
новини
Під час відключень світла у Миколаєві замерзає вода у точках роздачі: у мерії радять користуватися пунктами облтепло

Аліна Квітко
новини
«Ціна зупинки буде важкою», — Кім прогнозує припинення війни в Україні та чекає приїзду інвесторів цього року

Альона Коханчук
новини
«Кирило Олексійович та Міша — ключові люди», — Кім вважає, що нові призначення посилили президента

Анна Гакман
новини
У Центральному районі Миколаєва шукають підрядника для прибирання вулиць

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

FPV-дрони п’ять разів за добу атакували Очаківську громаду Миколаївщини
У Давосі гарантії безпеки для України відійшли на другий план через питання Гренландії, — FT
Шмигаль доручив «Укренерго» скоротити відключення світла у найпроблемніших регіонах

FPV-дрони п’ять разів за добу атакували Очаківську громаду Миколаївщини

Невелике потепління, але все ще зима: якою буде погода на Миколаївщині цього тижня

Понад 14 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 20 січня