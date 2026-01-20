«Прийшли б завтра», — мер Дніпра Філатов повідомив про обшуки в міській раді

Дніпровський міський голова Борис Філатов. Фото: УНІАН

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що вранці 20 січня правоохоронці проводили обшуки в будівлі міської ради. За його словами, слідчі дії стосуються можливих порушень, пов’язаних із захороненням відходів на міському сміттєзвалищі.

Про це Філатов повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні вранці чергові "правоохоронці" вперлися в мерію з обшуком. Нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено. Зараз серед дзвінків від комунальників, газовиків та тепловиків мені ще потрібно заслуховувати юристів та екологів. Шановні "правоохоронці", у мене є тільки одне питання: можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра?» — написав він.

Мер не уточнив, які саме органи проводили слідчі дії та в межах якого кримінального провадження вони відбуваються.

Зазначимо, що раніше правоохоронці також проводили обшуки в Луцькій міській раді та Волинській обласній раді. 19 грудня 2025 року НАБУ та САП повідомили про підозру двом депутатам — одному з Волинської облради та одному з Луцької міськради — за фактом одержання хабаря.

