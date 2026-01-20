 Мер Дніпра Філатов повідомив про обшуки в міській раді

Клуб

«Прийшли б завтра», — мер Дніпра Філатов повідомив про обшуки в міській раді

Дніпровський міський голова Філатов. Фото: УНІАНДніпровський міський голова Борис Філатов. Фото: УНІАН

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що вранці 20 січня правоохоронці проводили обшуки в будівлі міської ради. За його словами, слідчі дії стосуються можливих порушень, пов’язаних із захороненням відходів на міському сміттєзвалищі.

Про це Філатов повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні вранці чергові "правоохоронці" вперлися в мерію з обшуком. Нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено. Зараз серед дзвінків від комунальників, газовиків та тепловиків мені ще потрібно заслуховувати юристів та екологів. Шановні "правоохоронці", у мене є тільки одне питання: можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра?» — написав він.

Мер не уточнив, які саме органи проводили слідчі дії та в межах якого кримінального провадження вони відбуваються.

Зазначимо, що раніше правоохоронці також проводили обшуки в Луцькій міській раді та Волинській обласній раді. 19 грудня 2025 року НАБУ та САП повідомили про підозру двом депутатам — одному з Волинської облради та одному з Луцької міськради — за фактом одержання хабаря.

Нагадаємо, у Києві після нічної атаки без тепла залишилися понад 5,6 тисячі будинків.

Читайте також:
новини
Невелике потепління, але все ще зима: якою буде погода на Миколаївщині цього тижня

Ірина Олехнович
новини
Під час відключень світла у Миколаєві замерзає вода у точках роздачі: у мерії радять користуватися пунктами облтепло

Аліна Квітко
новини
«Ціна зупинки буде важкою», — Кім прогнозує припинення війни в Україні та чекає приїзду інвесторів цього року

Альона Коханчук
новини
«Кирило Олексійович та Міша — ключові люди», — Кім вважає, що нові призначення посилили президента

Анна Гакман
новини
У Центральному районі Миколаєва шукають підрядника для прибирання вулиць

Альона Коханчук
