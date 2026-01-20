Будинок, генератор і сміття: сім пожеж сталося за добу на Миколаївщині, є загиблий

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

19 січня та вночі 20 січня на території Миколаївської області сталися сім пожеж. Шість із них виникли в житловому секторі. В одній з пожеж загинув чоловік.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селі Виноградний Яр Первомайського району загорівся приватний житловий будинок. Під час гасіння вогнеборці виявили в оселі тіло загиблого 74-річного чоловіка. Пожежу ліквідували на площі 32 квадратні метри.

У селі Бандурка Первомайського району горіло горище житлового будинку. Площа пожежі склала 2 квадратні метри.

У місті Баштанка Баштанського району на території приватного домоволодіння загорівся дизельний генератор. За словами власника, розлилося пальне, яке він не помітив. Під час запуску генератора пристрій спалахнув. Вогнеборці загасили пожежу на площі 3 квадратні метри.

У селі Новокостянтинівка Вознесенського району загорілася літня кухня на території приватного домоволодіння. Площа пожежі становила 25 квадратних метрів.

У селі Дмитрівка Вознесенського району горіло перекриття житлового будинку. Пожежу ліквідували на площі 5 квадратних метрів.

Також минулої доби у місті Миколаєві горів дерев’яний будиночок на території колишньої бази відпочинку, яка не експлуатується, а також сміття у пластиковому контейнері. Площі пожеж склали 100 та 2 квадратні метри відповідно. Причини всіх пожеж встановлюють.

Нагадаємо, що за добу до цього, у Миколаївській області на пожежі також загинув чоловік, а на іншій — чоловік отримав опіки.