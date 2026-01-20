Чорнобильська АЕС залишилася без зовнішнього електропостачання внаслідок нічної атаки, — МАГАТЕ

Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по ЧАЕС, лютий 2025 року. Фото: ДСНС

Через нічну російську атаку Чорнобильська атомна електростанція повністю втратила зовнішнє електропостачання. Також зазнали пошкоджень лінії електропередач, що забезпечують живлення інших атомних електростанцій України.

Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі X.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, вранці 20 січня кілька українських електричних підстанцій, які є критично важливими для забезпечення ядерної безпеки, постраждали внаслідок масштабної військової активності.

«МАГАТЕ уважно стежить за розвитком ситуації, щоб оцінити можливі наслідки для ядерної безпеки», — зазначив Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки вночі 20 січня в Києві без теплопостачання залишилися 5 635 багатоповерхових житлових будинків. Також без водопостачання наразі перебуває лівий берег міста.