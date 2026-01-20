У Миколаєві під час відключень світла без опалення залишаються лише 10 будинків, — директор облтеплоенерго

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Архівне фото МикВісті

Директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов розповів, що з 1300 будинків, які опалює облтеплоенерго, близько 10 залишаються без тепла під час відключень електроенергії.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві».

За його словами, проблеми виникають через застаріле обладнання в будинках.

— У місті тепло, вода та електроенергія є, хоча частково бувають перебої. У 85% будинків котельні працюють безперервно, навіть за відсутності електропостачання. У Миколаєві налічується 1 300 будинків, які опалює Миколаївоблтеплоенерго. Проблеми спостерігаються лише в окремих 10 будинках через старе обладнання та застарілу систему, але в цілому 85–90% будинків постійно забезпечені теплом, — сказав Микола Логвінов.

Нагадаємо, завтра, 21 січня, синоптики прогнозують сильний холод у Миколаївській області. Вночі температура опуститься до −8 до −13 °C, а вдень повітря прогріється лише до −3 до +2 °C.

У Миколаєві вночі очікується −9 до −11 °C, вдень — 0–2 °C. Місцями можливий туман і ожеледиця на дорогах, вітер південний 5–10 м/с, опадів не прогнозують.