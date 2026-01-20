 Інженера у Вознесенську судитимуть за розтрату ₴230 тис. на ремонті школи

У Вознесенську судитимуть інженера за розтрату понад ₴230 тисяч на ремонті шкільної покрівлі

У Вознесенську судитимуть інженера за розтрату понад ₴230 тисяч на ремонті шкільної покрівлі. Ілюстративне фото: GettyУ Вознесенську судитимуть інженера за розтрату понад ₴230 тисяч на ремонті шкільної покрівлі. Ілюстративне фото: Getty

У Вознесенську судитимуть інженера, який через неналежне виконання службових обов’язків допустив розтрату понад 230 тисяч гривень під час капітального ремонту покрівлі школи.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Миколаївської області.

За даними слідства, підприємець уклав угоду із Вознесенською загальноосвітньою школою на здійснення технічного нагляду під час ремонту покрівлі. Інженер мав контролювати обсяги виконаних робіт та використання будівельних матеріалів, проте належного нагляду не здійснив.

Він затвердив акти з завищеною вартістю робіт і матеріалів, через що на рахунок компанії, що виконувала ремонт, було безпідставно перераховано 232 269 гривень.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування, а обвинувальний акт передано до прокуратури, яка скерувала справу до суду для розгляду по суті.

За вчинене інженеру загрожує до трьох років обмеження волі з одночасним позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше депутату на Миколаївщині повідомили про підозру через декларування недостовірної інформації на понад 4 мільйона гривень.

