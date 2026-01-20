В Одесі посеред вулиці зі стріляниною викрали 19-річну дівчину: трьох чоловіків затримали

В Одесі затримали чоловіків за викрадення 19-річної дівчини. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали трьох чоловіків, які серед білого дня викрали 19-річну дівчину, застосувавши зброю, та силоміць вивезли її автомобілем.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Одеської області.

Інцидент стався минулого тижня на вулиці Старопортофранківській. До поліції звернулася жінка, яка стала свідком події та повідомила, що невідомі здійснили постріл, після чого посадили її знайому до автомобіля й поїхали в невідомому напрямку.

Поліцейські встановили місцезнаходження автомобіля та розшукали викрадену дівчину. Слідчі з’ясували, що до злочину причетні троє чоловіків віком 21, 25 та 40 років. Двох із них потерпіла знала особисто.

За даними слідства, 21-річний підозрюваний запросив дівчину на зустріч. Коли вона прийшла разом із подругою, до них під’їхав автомобіль із трьома чоловіками. Один із них залишився біля машини, інший відштовхнув подругу потерпілої та вистрілив у повітря з пістолета, а третій силоміць заштовхав дівчину до салону легковика і зв’язав їй руки скотчем. Після цього дівчину відвезли до квартири одного з підозрюваних.

Під час затримання поліцейські вилучили пістолет, мобільні телефони та автомобіль.

Усім трьом чоловікам повідомили про підозру за частиною 2 статті146 Кримінального кодексу України «Незаконне викрадення та позбавлення волі людини, вчинене групою осіб за попередньою змовою». Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Також 21-річному підозрюваному інкримінують частину 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство із застосуванням предмета, заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень». Йому загрожує йому до семи років ув’язнення.

Суд обрав запобіжні заходи:

21-річному підозрюваному — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 266 240 гривень;

25-річному — цілодобовий домашній арешт;

40-річному — нічний домашній арешт.

Нагадаємо, в Одесі суд визнав 56-річного чоловіка винним у зґвалтуваннях й розбещуваннях малолітніх та приговорив його до довічного ув'язнення. Потерпілими стали десять дівчат віком від 10 до 15 років.