На Херсонщині судитимуть посадовицю та підприємицю за привласнення понад ₴3 млн на спецодязі

На Херсонщині судитимуть посадовицю та підприємицю за привласнення понад 3 млн гривень на спецодязі. Ілюстративне фото: Depositphotos

На Херсонщині судитимуть посадовицю обласного медичного закладу та підприємицю з Харківщини, яких підозрюють у привласненні понад 3 мільйонів гривень під час закупівлі спеціалізованого одягу.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що у лютому 2024 року посадовиця КНП «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» на Херсонщині підписала контракт с підприємством з Харківщини під час публічних закупівель для придбання зимового та літнього спецодягу для персоналу.

Восени угоду виконали, а кошти кількома траншами перерахували на рахунки постачальника. Втім, за результатами проведеної експертизи з’ясувалося, що жоден зі зразків спецодягу не відповідав державним стандартам і технологічним вимогам.

Унаслідок постачання неякісної продукції збитки бюджету громади склали понад 3 мільйони гривень.

Наразі прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жінок за фактом привласнення чужого майна, вчинене за попередньою змовою в особливо великих розмірах — це частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України).

