На Херсонщині судитимуть посадовицю та підприємицю за привласнення понад ₴3 млн на спецодязі

На Херсонщині судитимуть посадовицю та підприємицю за привласнення понад 3 млн гривень на спецодязі.

На Херсонщині судитимуть посадовицю обласного медичного закладу та підприємицю з Харківщини, яких підозрюють у привласненні понад 3 мільйонів гривень під час закупівлі спеціалізованого одягу.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що у лютому 2024 року посадовиця КНП «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» на Херсонщині підписала контракт с підприємством з Харківщини під час публічних закупівель для придбання зимового та літнього спецодягу для персоналу.

Восени угоду виконали, а кошти кількома траншами перерахували на рахунки постачальника. Втім, за результатами проведеної експертизи з’ясувалося, що жоден зі зразків спецодягу не відповідав державним стандартам і технологічним вимогам.

Унаслідок постачання неякісної продукції збитки бюджету громади склали понад 3 мільйони гривень.

Наразі прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жінок за фактом привласнення чужого майна, вчинене за попередньою змовою в особливо великих розмірах — це частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше працівники ДБР повідомили про викриття злочинної організації, яка, виконуючи контракти Міністерства оборони України, постачала Збройним силам неякісні боєприпаси. Орієнтовна сума завданих державі збитків сягає майже 3 мільярди гривень.

