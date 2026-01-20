На Миколаївщині вибухотехніки знищили нездетоновану бойову частину російського дрона. Фото: поліція Миколаївщини

У Миколаївській області поліцейські вибухотехніки знайшли та знешкодили бойову частину російського безпілотника, яка не здетонувала після падіння.

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області, про виявлення небезпечних предметів у полях Миколаївського району звернулися місцеві мешканці.

На місці події фахівці вибухотехнічної служби виявили частини збитого Силами оборони України російського безпілотного літального апарата з бойовою частиною, яка не вибухнула під час падіння.

Оскільки боєприпас становив реальну загрозу життю та здоров’ю людей, поліцейські ухвалили рішення знешкодити його шляхом контрольованого підриву.

На Миколаївщині вибухотехніки знищили нездетоновану бойову частину російського дрона. Фото: поліція Миколаївщини На Миколаївщині вибухотехніки знищили нездетоновану бойову частину російського дрона. Фото: поліція Миколаївщини

Правоохоронці закликають громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не торкатися їх та негайно повідомляти про знахідку за номером 102.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім показав, як сапери розміновували один із портів Миколаєва.