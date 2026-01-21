Росіяни атакували гімназію в Очакові, коли в укритті були учні й вчителі

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: МикВісті, для ілюстрації

Вчора, 20 січня, росіяни атакували Миколаївську область ракетою і FPV-дронами.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, вдень ракета влучила по відкритій місцевості на території підприємства у Миколаївському районі. Тип ракети встановлюють. Постраждалих немає.

Крім того, росіяни здійснили 14 атак FPV-дронами по Очаківській та Куцурубській громадах. В Очакові пошкоджено фасад і покрівлю гімназії. Під час атаки в укритті перебували 30 людей — учні та вчителі.

Також пошкоджено приватний будинок і будівлю непрацюючої автозаправки.

Нагадаємо, що за добу до цього у Миколаївському районі росіяни п’ять разів застосували FPV-дрони по Очаківській громаді.