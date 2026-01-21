Росіяни атакували гімназію в Очакові, коли в укритті були учні й вчителі
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:05, 21 січня, 2026
-
Вчора, 20 січня, росіяни атакували Миколаївську область ракетою і FPV-дронами.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За даними ОВА, вдень ракета влучила по відкритій місцевості на території підприємства у Миколаївському районі. Тип ракети встановлюють. Постраждалих немає.
Крім того, росіяни здійснили 14 атак FPV-дронами по Очаківській та Куцурубській громадах. В Очакові пошкоджено фасад і покрівлю гімназії. Під час атаки в укритті перебували 30 людей — учні та вчителі.
Також пошкоджено приватний будинок і будівлю непрацюючої автозаправки.
Нагадаємо, що за добу до цього у Миколаївському районі росіяни п’ять разів застосували FPV-дрони по Очаківській громаді.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.