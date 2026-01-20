FPV-дрони п’ять разів за добу атакували Очаківську громаду Миколаївщини
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
7:45, 20 січня, 2026
-
За минулу добу, 19 січня, російські війська знову обстрілювали Миколаївську область.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За даними ОВА, у Миколаївському районі росіяни п’ять разів застосували FPV-дрони по Очаківській громаді. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що за добу до цього росіяни двічі атакували Очаківську громаду Миколаївщини FPV-дронами.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.