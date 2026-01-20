FPV-дрони п’ять разів за добу атакували Очаківську громаду Миколаївщини

Обстріл Миколавщини. Фото: МикВісті, для ілюстрації

За минулу добу, 19 січня, російські війська знову обстрілювали Миколаївську область.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, у Миколаївському районі росіяни п’ять разів застосували FPV-дрони по Очаківській громаді. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни двічі атакували Очаківську громаду Миколаївщини FPV-дронами.