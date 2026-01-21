 У Миколаєві водій Kia Soul збив 64-річну жінку: поліція з’ясовує обставини ДТП

  • середа

    21 січня, 2026

  • -0.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • -0.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві водій легковика насмерть збив жінку: поліція з’ясовує обставини ДТП

У Миколаєві водій Lexus збив пішохода, фото: Національна поліціяУ Миколаєві водій Kia Soul збив жінку, фото: Нацполіція

Поліція з’ясовує обставини смертельної аварії, що сталася у Миколаєві, де водій легкового автомобіля збив 64-річну жінку.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За попередніми даними, 20 січня близько 21:30 на вулиці Генерала Олексія Алмазова 24-річний водій автомобіля Kia Soul збив 64-річну пішохідку. Жінка переходила проїзну частину дороги, ймовірно, в межах пішохідного переходу на заборонний сигнал світлофора.

Реклама

Від отриманих унаслідок ДТП тілесних ушкоджень потерпіла загинула на місці події.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, у 2025 році на території Миколаєва поліцейські оформили 1 950 дорожньо-транспортних пригод. Найпоширенішими причинами аварій стали недотримання дистанції, інтервалу, порушення правил перестроювання та перевищення швидкості.

Останні новини про: ДТП

У Миколаєві за рік сталося майже 2 тисячі ДТП: загинули 28 людей
У Миколаєві водій Lexus збив пішохода: поліція з’ясовує обставини ДТП
Поліція назвала найпоширеніші причини ДТП у Миколаєві: статистика
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаїв не має вільних генераторів для Києва, — віцемер Луков

Анна Гакман
новини
В управлінні спорту Миколаєва провели обшук у справі фіктивного бронювання

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Хай ставлять генератори», — в облтеплоенерго заявили, що не відповідають за опалення ЖК «Рів’єра»

Анна Гакман
новини
У Миколаєві під час відключень світла без опалення залишаються лише 10 будинків, — директор облтеплоенерго

Анна Гакман
новини
Фігурантів справи щодо кейтерингу у школах Миколаєва випустили з СІЗО під заставу

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ДТП

Поліція назвала найпоширеніші причини ДТП у Миколаєві: статистика
У Миколаєві водій Lexus збив пішохода: поліція з’ясовує обставини ДТП
У Миколаєві за рік сталося майже 2 тисячі ДТП: загинули 28 людей

В управлінні спорту Миколаєва провели обшук у справі фіктивного бронювання

Росіяни атакували гімназію в Очакові, коли в укритті були учні й вчителі

1 година тому

Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві

Анна Гакман

Головне сьогодні