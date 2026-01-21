У Миколаєві водій легковика насмерть збив жінку: поліція з’ясовує обставини ДТП

У Миколаєві водій Kia Soul збив жінку, фото: Нацполіція

Поліція з’ясовує обставини смертельної аварії, що сталася у Миколаєві, де водій легкового автомобіля збив 64-річну жінку.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За попередніми даними, 20 січня близько 21:30 на вулиці Генерала Олексія Алмазова 24-річний водій автомобіля Kia Soul збив 64-річну пішохідку. Жінка переходила проїзну частину дороги, ймовірно, в межах пішохідного переходу на заборонний сигнал світлофора.

Від отриманих унаслідок ДТП тілесних ушкоджень потерпіла загинула на місці події.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, у 2025 році на території Миколаєва поліцейські оформили 1 950 дорожньо-транспортних пригод. Найпоширенішими причинами аварій стали недотримання дистанції, інтервалу, порушення правил перестроювання та перевищення швидкості.