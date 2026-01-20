Поліція назвала найпоширеніші причини ДТП у Миколаєві: статистика

ДТП у Миколаєві. Фото для ілюстрації з архіву МикВісті

У 2025 році на території Миколаєва поліцейські оформили 1 950 дорожньо-транспортних пригод. Найпоширенішими причинами аварій стали недотримання дистанції, інтервалу, порушення правил перестроювання та перевищення швидкості.

Про це «МикВісті» повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Миколаївській області у відповіді на інформаційний запит.

Найбільше ДТП сталося через недотримання безпечного інтервалу — 316 випадків. Ще 295 аварій трапилися через порушення правил під час перестроювання, а 258 — через перевищення швидкості. Значна кількість ДТП також пов’язана з недотриманням дистанції — 248 випадків. Крім того, поліцейські зафіксували 223 аварії, що сталися під час руху заднім ходом

Серед інших поширених причин — порушення правил проїзду перехресть. Зокрема, 135 аварій сталися через ігнорування знаків пріоритету, 73 — через інші порушення на нерегульованих перехрестях і 70 — на регульованих. Ще 48 ДТП трапилися через проїзд на заборонний сигнал світлофора.

Окрему категорію складають наїзди та аварії за участі пішоходів. Так, 83 ДТП пов’язані з порушенням правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів, 22 — з раптовим виходом людей на проїзну частину, а 13 — із переходом дороги в невстановлених місцях.

Статистичні дані поліції щодо ДТП у Миколаєві за 2025 рік

Раніше повідомлялося, що за даними правоохоронців, у 24 аваріях за рік були загиблі, ще у 501 ДТП — травмовані. Загалом внаслідок дорожніх аварій у місті за рік загинули 28 людей, ще 625 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що у Миколаєві поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула 25-річна жінка-пішохід. Аварія сталася ввечері 10 січня. За попередніми даними, 20-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer збив жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом.

Також у селищі Березнегувате на Миколаївщині померла жінка, яку 10 січня збив автомобіль. Водієві, якого раніше затримали правоохоронці, офіційно повідомили про підозру.