Російські дрони масовано атакували південь Одещини: пошкоджені будинки, є поранений
- Марія Хаміцевич
11:11, 21 січня, 2026
Вночі 21 січня російські війська масовано атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Внаслідок обстрілу пошкодженні житлова та промислова інфраструктури, одна людина отримала поранення.
Як повідомив керівник ОВА Олег Кіпер, в Одеському районі внаслідок влучань пошкоджені та частково зруйновані приватні будинки. Також знищено меблеві склади.
За попередньою інформацією, поранення ноги отримав 50-річний чоловік. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
Через атаку в приватних домоволодіннях виникли пожежі — горіли два житлові будинки, пошкоджені сусідні оселі. Усі загоряння рятувальники оперативно ліквідували, зазначили в ДСНС Одещини.
Наразі на місцях працюють екстрені та профільні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини Росії проти цивільного населення Одещини.
Нагадаємо, що минулої доби на світанку російські війська також атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Удари безпілотників були спрямовані по житлових кварталах та об’єктах енергетики.
