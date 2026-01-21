 Обстріл Одеської області 21 січня

  • середа

    21 січня, 2026

  • -0.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • -0.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російські дрони масовано атакували південь Одещини: пошкоджені будинки, є поранений

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС

Вночі 21 січня російські війська масовано атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Внаслідок обстрілу пошкодженні житлова та промислова інфраструктури, одна людина отримала поранення.

Як повідомив керівник ОВА Олег Кіпер, в Одеському районі внаслідок влучань пошкоджені та частково зруйновані приватні будинки. Також знищено меблеві склади.

За попередньою інформацією, поранення ноги отримав 50-річний чоловік. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Через атаку в приватних домоволодіннях виникли пожежі — горіли два житлові будинки, пошкоджені сусідні оселі. Усі загоряння рятувальники оперативно ліквідували, зазначили в ДСНС Одещини.

Наразі на місцях працюють екстрені та профільні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини Росії проти цивільного населення Одещини.

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що минулої доби на світанку російські війська також атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Удари безпілотників були спрямовані по житлових кварталах та об’єктах енергетики.

Останні новини про: Війна в Україні

У січні з Києва виїхали близько 600 тисяч людей, — Кличко
Французька компанія Renault виготовлятиме дрони для України, — медіа
Попри відключення світла лікарні Миколаєва працюють у штатному режимі, — міськрада
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаїв не має вільних генераторів для Києва, — віцемер Луков

Анна Гакман
новини
В управлінні спорту Миколаєва провели обшук у справі фіктивного бронювання

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Хай ставлять генератори», — в облтеплоенерго заявили, що не відповідають за опалення ЖК «Рів’єра»

Анна Гакман
новини
У Миколаєві під час відключень світла без опалення залишаються лише 10 будинків, — директор облтеплоенерго

Анна Гакман
новини
Фігурантів справи щодо кейтерингу у школах Миколаєва випустили з СІЗО під заставу

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Попри відключення світла лікарні Миколаєва працюють у штатному режимі, — міськрада
Французька компанія Renault виготовлятиме дрони для України, — медіа
У січні з Києва виїхали близько 600 тисяч людей, — Кличко

В управлінні спорту Миколаєва провели обшук у справі фіктивного бронювання

Росіяни атакували гімназію в Очакові, коли в укритті були учні й вчителі

1 година тому

Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві

Анна Гакман

Головне сьогодні