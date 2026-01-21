Російські дрони масовано атакували південь Одещини: пошкоджені будинки, є поранений

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС

Вночі 21 січня російські війська масовано атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Внаслідок обстрілу пошкодженні житлова та промислова інфраструктури, одна людина отримала поранення.

Як повідомив керівник ОВА Олег Кіпер, в Одеському районі внаслідок влучань пошкоджені та частково зруйновані приватні будинки. Також знищено меблеві склади.

За попередньою інформацією, поранення ноги отримав 50-річний чоловік. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Через атаку в приватних домоволодіннях виникли пожежі — горіли два житлові будинки, пошкоджені сусідні оселі. Усі загоряння рятувальники оперативно ліквідували, зазначили в ДСНС Одещини.

Наразі на місцях працюють екстрені та профільні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини Росії проти цивільного населення Одещини.

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що минулої доби на світанку російські війська також атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Удари безпілотників були спрямовані по житлових кварталах та об’єктах енергетики.