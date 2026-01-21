Смертельна ДТП на трасі «Миколаїв — Олександрівка»: загинула пасажирка, дев’ятеро людей травмовані

Смертельна ДТП на трасі «Миколаїв — Олександрівка» 20 січня. Фото: Поліція Кіровоградської області

У понеділок, 20 січня, на автодорозі Н-14 «Олександрівка—Кропивницький—Миколаїв» сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса та легкового автомобіля.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Кіровоградській області.

За попередніми даними, водій автобуса Mercedes-Benz 313 CDI, 1966 року народження, рухаючись з боку Миколаєва у напрямку Кропивницького, на перехресті з польовою дорогою не обрав безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем ЗАЗ-Daewoo. Легковик рухався у попутному напрямку та виконував маневр повороту ліворуч.

Унаслідок аварії загинула пасажирка мікроавтобуса — від отриманих тілесних ушкоджень вона померла на місці події. Ще дев’ятеро пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичних закладів.

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

