Підвищувала собі зарплату на сотні тисяч гривень: на Миколаївщині ексбухгалтерці повідомили про підозру

На Миколаївщині ексбухгалтерці повідомили про підозру у шахрайстві. Фото: procherk.info, ілюстративне

У Миколаївській області, поліцейські повідомили про підозру 59-річній колишній бухгалтерці фермерського господарства, яку підозрюють у заволодінні майже 815 тисяч гривень.

За даними поліції Миколаївської області, у 2022–2023 роках жінка, працюючи бухгалтеркою в одному з фермерських господарств Арбузинського району, зловживала довірою керівника. Маючи доступ до його електронного цифрового підпису та фінансової документації, вона без відома очільника формувала й підписувала електронні платіжні відомості.

Під приводом нарахування заробітної плати жінка систематично самовільно збільшувала суму власної зарплатні та перераховувала кошти на свої банківські рахунки.

За результатами проведених експертиз, своїми діями жінка завдала фермерському господарству матеріальних збитків на суму майже 815 тисяч гривень.

Слідчі повідомили жінці про підозру за частинами 2 та 4 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене повторно, у великих розмірах та в умовах воєнного стану. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше в Одеській області викрили головного бухгалтера комунального підприємства з Білгород-Дністровського району, яка протягом трьох років навмисно не перераховувала до бюджету єдиний соціальний внесок — загальна сума недоплати склала майже 1,6 мільйона гривень.