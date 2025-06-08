  • неділя

    8 червня, 2025

  • 30°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 8 червня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 30° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Бухгалтер комунального підприємства на Одещині не сплатила ₴1,6 млн соцвнесків: справу передали до суду

В Одеській області викрили головного бухгалтера комунального підприємства з Білгород-Дністровського району, яка протягом трьох років навмисно не перераховувала до бюджету єдиний соціальний внесок — загальна сума недоплати склала майже 1,6 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України.

Слідство встановило, що службова особа спрямовувала гроші підприємства на інші витрати, уникаючи виконання зобов’язань перед державними соціальними фондами. Через це єдиний внесок до Пенсійного фонду та інших систем соцстрахування вчасно не надходив.

Бухгалтеру повідомили про підозру за частиною 1 статті 212-1 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Під час досудового розслідування комунальне підприємство відшкодувало державі завдані збитки. Наразі кримінальне провадження скероване до суду з обвинувальним актом.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть директора комунального підприємства, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків. Але під час досудового розслідування він повернув понад сім мільйонів гривень, відшкодувавши завдані державі збитки.

Останні новини про: Одещина

На Одещині лікарня хотіла закупити обладнання за завищеною ціною
На Одещині знайшли нову пляму мазуту на узбережжі Чорного моря
На Одещині вибухнув автомобіль: одна людина загинула
Реклама

Читайте також:

новини

Водоканал планує повністю оновити мережі у Корабельному районі Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Виконком Миколаєва планує відмовити у розміщенні реклами у центрі

Аліна Квітко
новини

Летів на шаленій швидкості: патрульна поліція про смертельну аварію на проспекті в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Безпека для дітей: у Миколаєві облаштували підземний садочок

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві змінять правила руху на окремих вулицях

Аліна Квітко

Останні новини про: Одещина

На Одещині вибухнув автомобіль: одна людина загинула
На Одещині знайшли нову пляму мазуту на узбережжі Чорного моря
На Одещині лікарня хотіла закупити обладнання за завищеною ціною

Обстріл Миколаївщини: знищено 11 дронів, горіли склади та сільгосптехніка

33 хвилини тому

Україна вперше за 28 років здобула золото на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики

Даріна Мельничук

Головне сьогодні