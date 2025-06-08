Бухгалтер комунального підприємства на Одещині не сплатила ₴1,6 млн соцвнесків: справу передали до суду

В Одеській області викрили головного бухгалтера комунального підприємства з Білгород-Дністровського району, яка протягом трьох років навмисно не перераховувала до бюджету єдиний соціальний внесок — загальна сума недоплати склала майже 1,6 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України.

Слідство встановило, що службова особа спрямовувала гроші підприємства на інші витрати, уникаючи виконання зобов’язань перед державними соціальними фондами. Через це єдиний внесок до Пенсійного фонду та інших систем соцстрахування вчасно не надходив.

Бухгалтеру повідомили про підозру за частиною 1 статті 212-1 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Під час досудового розслідування комунальне підприємство відшкодувало державі завдані збитки. Наразі кримінальне провадження скероване до суду з обвинувальним актом.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть директора комунального підприємства, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків. Але під час досудового розслідування він повернув понад сім мільйонів гривень, відшкодувавши завдані державі збитки.