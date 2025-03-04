В Одесі директор комунального підприємства відшкодував в бюджет понад ₴7 млн

Будинок в Одесі, який обслуговує комунальне підприємство. Фото: БЕБ України

В Одесі судитимуть директора комунального підприємства, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків. Але під час досудового розслідування він повернув понад сім мільйонів гривень, відшкодувавши завдані державі збитки.

Як повідомили в Бюро економічної безпеки, понад рік керівник підприємства не сплачував до бюджету податок на додану вартість у розмірі майже 7,4 мільйонів гривень.

«Слідством встановлено, що понад рік керівник підприємства, яке спеціалізується на комплексному обслуговуванні житлових будинків, шляхом приховування об'єкта оподаткування та його заниження, не нарахував та не сплатив до бюджету держави податок на додану вартість», — говориться в повідомленні.

Раніше, в Одесі будівельна компанія, яка зводила апартаменти на узбережжі Чорного моря, завдала державному бюджету збитків на 4,5 мільйона гривень, але за позовом детективів відшкодувала їх.