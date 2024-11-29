₴4,5 млн: в Одесі забудовник узбережжя відшкодував несплачені податки
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
19:25, 29 листопада, 2024
-
В Одесі будівельна компанія, яка зводила апартаменти на узбережжі Чорного моря, завдала державному бюджету збитків на 4,5 мільйона гривень, але за позовом детективів відшкодувала їх.
У пресслужбі Бюро економічної безпеки України повідомили, що директору компанії пред'явили підозру в ухилянні від сплати податків.
Згідно зі слідством, службові особи будівельної компанії не відобразили у податковій звітності роботи, виконані на замовлення іншого підприємства.
Зазначається. що це призвело до заниження податку на прибуток та недоотримання державного бюджету 4,5 мільйона гривень. В ході досудового розслідування підприємство відшкодувало всі завдані збитки.
Раніше в Одеській області посадовцю товариства, яке спеціалізується на торгівлі зерна, оголосили про підозру у несплаті податків на суму понад 33 мільйони гривень.
Останні новини про: Бізнес та економіка