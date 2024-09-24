Експортера зерна на Одещині підозрюють у несплаті податків на понад ₴33 млн

Експортеру зерна на Одещині повідомили про підозру у несплаті податків, фото: Бюро економічної безпеки України

В Одеській області посадовцю товариства, яке спеціалізується на торгівлі зерна, оголосили про підозру у несплаті податків на суму понад 33 мільйони гривень.

Як повідомили у Бюро економічної безпеки України, правоохоронці забезпечили відшкодування збитків державі у повному обсязі.

За даними слідства, 33-річний фінансовий директор вніс до податкової звітності недостовірні відомості щодо обсягів та вартості безоплатно отриманої сільськогосподарської продукції.

Йдеться про насіння ріпаку, ячменю та пшениці на суму майже 185 мільйонів гривень, які планували переправляти через порти Одеської області до однієї з Європейських країн. Унаслідок таких дій до державного бюджету не надійшло понад 33 мільйона гривень податку на прибуток підприємства.

Наразі обвинувальний акт стосовно фінансового директора скерували до суду за частиною 3 статті 212 (Ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України. Також зазначається, що відшкодування завданих збитків забезпечено в повному обсязі.

Санкція статті передбачає покарання до 425 тисяч гривень штрафу з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки спільно з БЕБ викрила злочинну схему із розкрадання коштів на експорті українського зерна. До організації оборудки причетні більше 10 високопосадовців. Серед них – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці.