У Миколаєві біля ТРЦ «CityCenter» водій легковика насмерть збив жінку

Фото: НацполіціяВодій автомобіля Renault Sandero збив літню жінку біля ТРЦ у Миколаєві. Фото: Нацполіція

У Миколаєві водій автомобіля Renault Sandero збив літню жінку, яка переходила дорогу в невстановленому місці.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Миколаївської області.

Зазначається, що аварія сталась 21 січня приблизно о 13:50 на проспекті Центральному, біля торговельно-розважального центру.

«Внаслідок автопригоди 79-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці», — йдеться у повідомленні.

Слідчі кваліфікували подію за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення.

Наразі слідчі встановлюють обставини та причини автопригоди.

«Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 050-013-01-48 або 102», — додали в поліції.

Нагадаємо, 20 січня, на автодорозі Н-14 «Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв» сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса та легкового автомобіля.

