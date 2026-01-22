У Херсоні російський дрон атакував житловий будинок: є постраждала

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: поліція Херсонської області

Російський дрон «Молнія» ввечері 21 січня влучив у багатоповерхівку в Херсоні. Внаслідок атаки поранення отримала 72-річна жінка.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

За інформацією МВА, російські військові атакували житловий будинок у Центральному районі міста. У момент удару жінка перебувала у своїй квартирі.

Постраждалу з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували до лікарні. У міській адміністрації зазначили, що «стан жінки оцінюють медики».

Крім того, упродовж доби 21 січня через російські атаки на Херсонщині загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, армія РФ обстріляла 35 населених пунктів області. Внаслідок ударів пошкоджені три багатоповерхові та п’ять приватних будинків, а також магазин.

Нагадаємо, що за добу до цього, росіяни атакували Дніпровський район Херсона ударним безпілотником. Тоді через обстріл поранення отримав місцевий житель.