Російські дрони та артилерія атакували Херсонщину: за добу поранені 10 людей
Марія Хаміцевич
9:00, 21 січня, 2026
Російські війська вранці 21 січня атакували Дніпровський район Херсона ударним безпілотником. Внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий житель.
Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, близько 7:00 дрон влучив у житлову забудову. Поранення дістав 59-річний чоловік. Лікарі діагностували у нього вибухову травму та уламкове поранення руки. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Крім того, протягом минулої доби під обстрілами перебували 35 населених пунктів Херсонської області. За інформацією ОВА, внаслідок атак поранення отримали 10 людей, серед них — дитина.
Російські військові били по житлових кварталах, а також об’єктах критичної та соціальної інфраструктури. Внаслідок обстрілів пошкоджені автомобілі, один багатоповерховий і три приватні будинки.
Нагадаємо, що 19 січня російські війська обстрілювали Корабельний район Херсона. Внаслідок ударів по житловій забудові пошкоджені квартири у багатоповерховому будинку. Також понівечені припарковані поруч автівки.
