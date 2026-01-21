 Обстріл Херсонської області 21 січня

Російські дрони та артилерія атакували Херсонщину: за добу поранені 10 людей

Російські війська вранці 21 січня атакували Дніпровський район Херсона ударним безпілотником. Внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий житель.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, близько 7:00 дрон влучив у житлову забудову. Поранення дістав 59-річний чоловік. Лікарі діагностували у нього вибухову травму та уламкове поранення руки. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Крім того, протягом минулої доби під обстрілами перебували 35 населених пунктів Херсонської області. За інформацією ОВА, внаслідок атак поранення отримали 10 людей, серед них — дитина.

Російські військові били по житлових кварталах, а також об’єктах критичної та соціальної інфраструктури. Внаслідок обстрілів пошкоджені автомобілі, один багатоповерховий і три приватні будинки.

Нагадаємо, що 19 січня російські війська обстрілювали Корабельний район Херсона. Внаслідок ударів по житловій забудові пошкоджені квартири у багатоповерховому будинку. Також понівечені припарковані поруч автівки.

