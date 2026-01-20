 Обстріл Одеської області 19 січня

Війська РФ вдарили по Корабельному району Херсона: пошкоджена багатоповерхівка

Учора ввечері, 19 січня, російські війська обстріляли Корабельний район Херсона.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Унаслідок ударів по житловій забудові пошкоджені квартири у багатоповерховому будинку. Також понівечені припарковані поруч автівки. Постраждалих немає.

На місцях влучань розпочали аварійно-відновлювальні роботи, щоб допомогти мешканцям пошкоджених осель, зазначили в ОВА.

Загалом за минулу добу війська РФ обстріляли 28 населених пунктів Херсонської області. Регіон атакували дронами, з авіації та артилерії.

Унаслідок обстрілів поранення отримали четверо людей. Пошкоджені два багатоповерхові та чотири приватні будинки, адміністративна будівля, гараж, автівки та газова труба.

Нагадаємо, також росіяни обстрілювали Київ, внаслідок атаки вночі 20 січня в столиці без тепла залишилися 5 635 багатоповерхівок. Також без води перебуває лівий берег міста.

