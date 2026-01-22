Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Одеському районі: евакуювали 58 людей

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС, для ілюстрації

Вночі 22 січня російські війська атакували Одеський район ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок, через що мешканців довелося терміново евакуювати.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, удар прийшовся між 18-м і 19-м поверхами багатоквартирного будинку. Вибуху не сталося, однак внаслідок влучання пошкоджено фасад будівлі та вибито вікна у квартирах. Також зазнали пошкоджень автомобілі, припарковані поблизу.

За словами очільника ОВА, з міркувань безпеки з будинку евакуювали 58 мешканців, серед яких восьмеро дітей. Станом на ранок інформація про загиблих або поранених не надходила, дані щодо можливих постраждалих уточнюються.

На місці атаки працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші профільні служби. Фахівці обстежують будівлю та ліквідовують наслідки російського удару.

За добу до цього, росіяни масовано атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Внаслідок обстрілу були пошкодженні житлова та промислова інфраструктури, одна людина отримала поранення.