В Одесі стався вибух газу в квартирі: чоловіка з опіками госпіталізували
11:30, 22 січня, 2026
Учора, 21 січня, в Одесі стався вибух газоповітряної суміші в багатоквартирному житловому будинку. Внаслідок інциденту постраждав чоловік.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.
Зазначається, що вибух стався на вулиці Михайла Грушевського. Через це в квартирі на 13-му поверсі 14-поверхового будинку загорілися домашні речі.
У результаті вибуху травмувався чоловік 1963 року народження. Його у тяжкому стані з опіками близько 80% тіла госпіталізували до лікарні.
За даними рятувальників, ймовірна причина події — порушення правил пожежної безпеки під час користування газовим обладнанням.
«Ми вкотре закликаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки при використанні газового обладнання. Бережіть себе та своїх близьких!», — зазначили в ДСНС.
Нагадаємо, на початку січня в Одесі на вулиці Комітетській, через вибух павербанка у квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхівки, виникла пожежа у ванній кімнаті.
