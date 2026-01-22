 Вибух газу в квартирі в Одесі 22 січня: чоловіка з опіками госпіталізували

  • четвер

    22 січня, 2026

  • -1.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • -1.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі стався вибух газу в квартирі: чоловіка з опіками госпіталізували

В Одесі чоловіка з опіками госпіталізували через вибух газу в квартирі. Фото: ДСНС ОдещиниВ Одесі чоловіка з опіками госпіталізували через вибух газу в квартирі. Фото: ДСНС Одещини

Учора, 21 січня, в Одесі стався вибух газоповітряної суміші в багатоквартирному житловому будинку. Внаслідок інциденту постраждав чоловік.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

Зазначається, що вибух стався на вулиці Михайла Грушевського. Через це в квартирі на 13-му поверсі 14-поверхового будинку загорілися домашні речі.

Реклама

У результаті вибуху травмувався чоловік 1963 року народження. Його у тяжкому стані з опіками близько 80% тіла госпіталізували до лікарні.

За даними рятувальників, ймовірна причина події — порушення правил пожежної безпеки під час користування газовим обладнанням.

«Ми вкотре закликаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки при використанні газового обладнання. Бережіть себе та своїх близьких!», — зазначили в ДСНС.

В Одесі чоловіка з опіками госпіталізували через вибух газу в квартирі. Фото: ДСНС ОдещиниВ Одесі чоловіка з опіками госпіталізували через вибух газу в квартирі. Фото: ДСНС Одещини
В Одесі чоловіка з опіками госпіталізували через вибух газу в квартирі. Фото: ДСНС ОдещиниВ Одесі чоловіка з опіками госпіталізували через вибух газу в квартирі. Фото: ДСНС Одещини
В Одесі чоловіка з опіками госпіталізували через вибух газу в квартирі. Фото: ДСНС ОдещиниВ Одесі чоловіка з опіками госпіталізували через вибух газу в квартирі. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, на початку січня в Одесі на вулиці Комітетській, через вибух павербанка у квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхівки, виникла пожежа у ванній кімнаті.

Останні новини про: Одеса

Суд випустив ексмера Одеси Труханова з-під домашнього арешту
Місцеві бюджети Одещини отримали майже ₴21 млн від транспортного податку за рік
«Замінувала» суд, аби зірвати засідання по справі знайомого: одеситці повідомили про підозру
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаївські депутати хочуть звернутися до влади через заплановане посилення податків для підприємців

Альона Коханчук
новини
Ще одному керівнику КП у Миколаєві вручили підозру: закупив світлофори, а їх немає

Аліса Мелік-Адамян
новини
Миколаїв не має вільних генераторів для Києва, — віцемер Луков

Анна Гакман
новини
В управлінні спорту Миколаєва провели обшук у справі фіктивного бронювання

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Хай ставлять генератори», — в облтеплоенерго заявили, що не відповідають за опалення ЖК «Рів’єра»

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

«Замінувала» суд, аби зірвати засідання по справі знайомого: одеситці повідомили про підозру
Місцеві бюджети Одещини отримали майже ₴21 млн від транспортного податку за рік
Суд випустив ексмера Одеси Труханова з-під домашнього арешту

Ракетний удар по підприємству і атаки FPV-дронами на Миколаївщині: пошкоджені будинки та магазин

«Нічого не можемо вдіяти», — Кім про ситуацію зі світлом на Миколаївщині

ДБР розслідують справу відносно ТЦК на Миколаївщині: знімали з обліку за $10 тисяч