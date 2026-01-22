В Одесі стався вибух газу в квартирі: чоловіка з опіками госпіталізували

В Одесі чоловіка з опіками госпіталізували через вибух газу в квартирі. Фото: ДСНС Одещини

Учора, 21 січня, в Одесі стався вибух газоповітряної суміші в багатоквартирному житловому будинку. Внаслідок інциденту постраждав чоловік.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

Зазначається, що вибух стався на вулиці Михайла Грушевського. Через це в квартирі на 13-му поверсі 14-поверхового будинку загорілися домашні речі.

У результаті вибуху травмувався чоловік 1963 року народження. Його у тяжкому стані з опіками близько 80% тіла госпіталізували до лікарні.

За даними рятувальників, ймовірна причина події — порушення правил пожежної безпеки під час користування газовим обладнанням.

«Ми вкотре закликаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки при використанні газового обладнання. Бережіть себе та своїх близьких!», — зазначили в ДСНС.

В Одесі чоловіка з опіками госпіталізували через вибух газу в квартирі. Фото: ДСНС Одещини В Одесі чоловіка з опіками госпіталізували через вибух газу в квартирі. Фото: ДСНС Одещини В Одесі чоловіка з опіками госпіталізували через вибух газу в квартирі. Фото: ДСНС Одещини

