  • пʼятниця

    3 січня, 2025

  • 7.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 січня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 7.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі через вибух павербанка у квартирі вибило вхідні двері та вікна

В Одесі вибухнув павербанк, у квартирі виникла пожежа, фото: ДСНС ОдещиниВ Одесі вибухнув павербанк, у квартирі виникла пожежа, фото: ДСНС Одещини

Сьогодні, 3 січня, в Одесі на вулиці Комітетській, через вибух павербанка у квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхівки, виникла пожежа у ванній кімнаті.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

За словами рятувальників, у квартирі вибило вхідні двері, вікно в кімнаті та рами на балконі. Пожежу вогнеборці оперативно ліквідували.

В Одесі вибухнув павербанк, у квартирі виникла пожежа, фото: ДСНС ОдещиниВ Одесі вибухнув павербанк, у квартирі виникла пожежа, фото: ДСНС Одещини
В Одесі вибухнув павербанк, у квартирі виникла пожежа, фото: ДСНС ОдещиниВ Одесі вибухнув павербанк, у квартирі виникла пожежа, фото: ДСНС Одещини
В Одесі вибухнув павербанк, у квартирі виникла пожежа, фото: ДСНС ОдещиниВ Одесі вибухнув павербанк, у квартирі виникла пожежа, фото: ДСНС Одещини

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Для встановлення причини пожежі на місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС Одеської області.

В Одесі вибухнув павербанк, у квартирі виникла пожежа, фото: ДСНС ОдещиниВ Одесі вибухнув павербанк, у квартирі виникла пожежа, фото: ДСНС Одещини
В Одесі вибухнув павербанк, у квартирі виникла пожежа, фото: ДСНС ОдещиниВ Одесі вибухнув павербанк, у квартирі виникла пожежа, фото: ДСНС Одещини

Як запобігти вибуху павербанка

  • Бережіть пристрій від впливу високих температур та вологості.
  • Не залишайте гаджет підключеним до живлення, коли він повністю зарядився.
  • Не кидайте, не бийте та не стискайте повербанк.
  • Не користуйтеся пошкодженим повербанком. Якщо ви помітили здуття батареї або інші зміни, утилізуйте його.
  • Вибирайте повербанк відомих брендів, уникаючи саморобних пристроїв.
  • Не використовуйте наскрізну зарядку, яка дозволяє заряджати повербанк і підключений пристрій, проводячи електрику від розетки до кінцевого девайса.
  • Ніколи не намагайтеся розібрати і відремонтувати повербанк.

Нагадаємо, що раніше у Південноукраїнську через вибух газового балона у квартирі на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа.

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві вночі загорівся торгівельний кіоск
Минулої доби на Миколаївщині горіли будинок та авто
Протягом 2024 року на Миколаївщині виникло понад чотирьох тисяч пожеж, загинули 70 людей
Реклама

Читайте також:

новини

В ОВА шукають ще одного партнера, що допоможе реалізовувати проєкти на Миколаївщині: «Першочергово це Америка»

Юлія Бойченко
новини

64% школярів навчаються очно або змішано у Миколаївській області — Кім хоче збільшити цей показник

Юлія Бойченко
новини

Кім про план відновлення економіки на Миколаївщині після війни: «Створимо 60 великих підприємств»

Юлія Бойченко
новини

Мир не може настати за принципом «почнімо з чистого аркуша». Зеленський привітав українців з 2025 роком

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Кіма з’явиться радник з питань взаємодії з військовими та обміну полоненими

Аліна Квітко

Останні новини про: Пожежі

Протягом 2024 року на Миколаївщині виникло понад чотирьох тисяч пожеж, загинули 70 людей
Минулої доби на Миколаївщині горіли будинок та авто
У Миколаєві вночі загорівся торгівельний кіоск

Протягом 2024 року на Миколаївщині виникло понад чотирьох тисяч пожеж, загинули 70 людей

У Вознесенську в тестовому режимі відкрили відбудований залізничний міст

2 години тому

Головне сьогодні