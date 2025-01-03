В Одесі через вибух павербанка у квартирі вибило вхідні двері та вікна

В Одесі вибухнув павербанк, у квартирі виникла пожежа, фото: ДСНС Одещини

Сьогодні, 3 січня, в Одесі на вулиці Комітетській, через вибух павербанка у квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхівки, виникла пожежа у ванній кімнаті.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

За словами рятувальників, у квартирі вибило вхідні двері, вікно в кімнаті та рами на балконі. Пожежу вогнеборці оперативно ліквідували.

В Одесі вибухнув павербанк, у квартирі виникла пожежа, фото: ДСНС Одещини В Одесі вибухнув павербанк, у квартирі виникла пожежа, фото: ДСНС Одещини В Одесі вибухнув павербанк, у квартирі виникла пожежа, фото: ДСНС Одещини

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Для встановлення причини пожежі на місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС Одеської області.

В Одесі вибухнув павербанк, у квартирі виникла пожежа, фото: ДСНС Одещини В Одесі вибухнув павербанк, у квартирі виникла пожежа, фото: ДСНС Одещини

Як запобігти вибуху павербанка

Бережіть пристрій від впливу високих температур та вологості.

Не залишайте гаджет підключеним до живлення, коли він повністю зарядився.

Не кидайте, не бийте та не стискайте повербанк.

Не користуйтеся пошкодженим повербанком. Якщо ви помітили здуття батареї або інші зміни, утилізуйте його.

Вибирайте повербанк відомих брендів, уникаючи саморобних пристроїв.

Не використовуйте наскрізну зарядку, яка дозволяє заряджати повербанк і підключений пристрій, проводячи електрику від розетки до кінцевого девайса.

Ніколи не намагайтеся розібрати і відремонтувати повербанк.

Нагадаємо, що раніше у Південноукраїнську через вибух газового балона у квартирі на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа.