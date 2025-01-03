В Одесі через вибух павербанка у квартирі вибило вхідні двері та вікна
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- Марія Хаміцевич
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14:00, 03 січня, 2025
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Сьогодні, 3 січня, в Одесі на вулиці Комітетській, через вибух павербанка у квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхівки, виникла пожежа у ванній кімнаті.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
За словами рятувальників, у квартирі вибило вхідні двері, вікно в кімнаті та рами на балконі. Пожежу вогнеборці оперативно ліквідували.
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Для встановлення причини пожежі на місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС Одеської області.
Як запобігти вибуху павербанка
- Бережіть пристрій від впливу високих температур та вологості.
- Не залишайте гаджет підключеним до живлення, коли він повністю зарядився.
- Не кидайте, не бийте та не стискайте повербанк.
- Не користуйтеся пошкодженим повербанком. Якщо ви помітили здуття батареї або інші зміни, утилізуйте його.
- Вибирайте повербанк відомих брендів, уникаючи саморобних пристроїв.
- Не використовуйте наскрізну зарядку, яка дозволяє заряджати повербанк і підключений пристрій, проводячи електрику від розетки до кінцевого девайса.
- Ніколи не намагайтеся розібрати і відремонтувати повербанк.
Нагадаємо, що раніше у Південноукраїнську через вибух газового балона у квартирі на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа.
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