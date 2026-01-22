У Чорноморську рятувальники зняли чоловіка з технічної драбини на 24 поверсі
15:00, 22 січня, 2026
У Чорноморську, що на Одещині, ввечері 21 січня, надзвичайники врятували чоловіка, який опинився на технічній драбині на рівні 24 поверху багатоповерхівки та не міг самостійно спуститися.
На місце рятувальники організували висотно-рятувальні роботи, розповіли у ДСНС Одеської області.
За допомогою пожежно-рятувального спорядження та мотузок рятувальники зафіксували 25-річного чоловіка та перетягнули його на безпечну ділянку. У ДСНС зазначили, що після завершення операції врятованого «передали працівникам швидкої медичної допомоги».
Нагадаємо, раніше в Одесі надзвичайники врятували цуценя, яке впало у двометрову яму. Господарі звернулися до служби порятунку після невдалих власних спроб допомогти тварині.
