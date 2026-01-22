У Чорноморську рятувальники зняли чоловіка з технічної драбини на 24 поверсі

Чорноморські вогнеборці провели висотну операцію з порятунку людини. Фото: ДСНС Одещини

У Чорноморську, що на Одещині, ввечері 21 січня, надзвичайники врятували чоловіка, який опинився на технічній драбині на рівні 24 поверху багатоповерхівки та не міг самостійно спуститися.

На місце рятувальники організували висотно-рятувальні роботи, розповіли у ДСНС Одеської області.

За допомогою пожежно-рятувального спорядження та мотузок рятувальники зафіксували 25-річного чоловіка та перетягнули його на безпечну ділянку. У ДСНС зазначили, що після завершення операції врятованого «передали працівникам швидкої медичної допомоги».

Чорноморські вогнеборці провели висотну операцію з порятунку людини. Фото: ДСНС Одещини

