В Одесі рятувальники дістали цуценя з двометрової ями

Рятувальники в Одесі врятували цуценя, ілюстраційне фото з відкритих джерел

В Одесі рятувальники врятували цуценя, яке впало у двометрову яму. Господарі звернулися до служби порятунку після невдалих власних спроб допомогти тварині.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Як повідомили рятувальники, за допомогою драбини вони підняли цуценя нагору.

«Сьогодні в місті Одеса рятувальники врятували цуценя, яке впало в яму глибиною 2 метри. Малюк був наляканий, а всі спроби господарів дістати його виявилися марними. Тож вони звернулися по допомогу до Служби порятунку. Рятувальники швидко прибули на місце та за допомогою драбини обережно дістали цуценя з пастки, після чого одразу передали щасливій господарці, яка з полегшенням обійняла свого улюбленця», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Вознесенську двох маленьких цуценят знайшли в ямі громадського туалету біля третьої школи. Небайдужі містяни власними силами провели рятувальну операцію та дістали тварин живими.