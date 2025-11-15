У Вознесенську врятували двох цуценят, яких кинули в яму громадського туалету, ілюстраційне фото з відкритих джерел

У Вознесенську учора, 14 листопада, двох маленьких цуценят знайшли в ямі громадського туалету біля третьої школи. Небайдужі містяни власними силами провели рятувальну операцію та дістали тварин живими.

Про це повідомила Maya Melnik.

— Повідомили, що біля третьої школи, в районі Болгарки, двох маленьких цуциків погань викинула у яму громадського туалету. Так, саме так. В яму. Без шансів вибратися. Без шансу на життя, — написала вона.

За її словами, спеціального обладнання не було, тож люди використали все, що вдалося знайти: пакети, мотузки, металеве відро, мішок з-під корму та простирадло. З цих підручних матеріалів вони зробили імпровізований «ліфт» для спуску та підняття тварин.

— Порятунок вимагав не лише сміливості, а й… творчості. Там, де ДСНС виявилися безсилі — вони змогли. Бо хто ж готує спорядження для витягування цуценят з туалетних ям? Хтось спускав, хтось тримав, хтось підсвічував, хтось стояв на сторожі. Було слизько, небезпечно, холодно і далеко не романтично, —написала Maya Melnik.

Вона додала, що обидва цуцики — тремтячі, забруднені, але врятовані.

