  • субота

    15 листопада, 2025

  • 11.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 листопада , 2025 субота

  • Миколаїв • 11.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Вознесенську врятували двох цуценят, яких кинули в яму громадського туалету

У Вознесенську врятували двох цуценят, яких кинули в яму громадського туалету, ілюстраційне фото з відкритих джерелУ Вознесенську врятували двох цуценят, яких кинули в яму громадського туалету, ілюстраційне фото з відкритих джерел

У Вознесенську учора, 14 листопада, двох маленьких цуценят знайшли в ямі громадського туалету біля третьої школи. Небайдужі містяни власними силами провели рятувальну операцію та дістали тварин живими.

Про це повідомила Maya Melnik.

— Повідомили, що біля третьої школи, в районі Болгарки, двох маленьких цуциків погань викинула у яму громадського туалету. Так, саме так. В яму. Без шансів вибратися. Без шансу на життя, — написала вона.

За її словами, спеціального обладнання не було, тож люди використали все, що вдалося знайти: пакети, мотузки, металеве відро, мішок з-під корму та простирадло. З цих підручних матеріалів вони зробили імпровізований «ліфт» для спуску та підняття тварин.

— Порятунок вимагав не лише сміливості, а й… творчості. Там, де ДСНС виявилися безсилі — вони змогли. Бо хто ж готує спорядження для витягування цуценят з туалетних ям? Хтось спускав, хтось тримав, хтось підсвічував, хтось стояв на сторожі. Було слизько, небезпечно, холодно і далеко не романтично, —написала Maya Melnik.

Вона додала, що обидва цуцики — тремтячі, забруднені, але врятовані.

Нагадаємо, у Миколаєві порівняно з 2017 роком на 1260 стало менше безпритульних тварин.

