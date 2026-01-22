 Лікаря-стоматолога у Миколаєві судитимуть через смерть пацієнта

Лікаря-стоматолога у Миколаєві судитимуть через смерть пацієнта

Фото ілюстративне: pixabayУ Миколаєві судитимуть лікаря через смерть пацієнта. Фото ілюстративне: pixabay

У Миколаєві судитимуть 33-річного стоматолога-хірурга, який, за даними поліції, не провів необхідні обстеження та неналежно надав медичну допомогу. Це призвело до смерті 63-річного пацієнта.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Миколаївської області.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що у 2024 році лікар оглянув пацієнта та встановив діагноз, однак не дотримався медичних протоколів і не застосував необхідних професійних знань. Через несвоєчасне та неякісне лікування стан чоловіка погіршився, що зрештою призвело до його смерті.

У листопаді минулого року лікарю повідомили про підозру за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України «Неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обовʼязків, внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки».

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передали до суду. Обвинувачуваному загрожує до двох років позбавлення волі та заборона обіймати певні посади або займатися медичною діяльністю строком до п’яти років.

Нагадаємо, у Києві у лікарні померла 8-річна дівчинка, за даними слідства, через несвоєчасно виявлену пневмонію та неправильний діагноз.

