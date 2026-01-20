 У Києві лікарці повідомили про підозру через смерть дитини від пневмонії

  • вівторок

    20 січня, 2026

  • -8.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 20 січня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -8.5° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Хибний діагноз: у Києві лікарку підозрюють в смерть дитини через пневмонію

У Києві лікарці повідомили про підозру через смерть дитини від пневмонії. Ілюстративне фото: МикВістіУ Києві лікарці повідомили про підозру через смерть дитини від пневмонії. Ілюстративне фото: МикВісті

У Києві у лікарні померла 8-річна дівчинка, за даними слідства, через несвоєчасно виявлену пневмонію та неправильний діагноз.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції столиці та Київській міській прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, дитину доставили до лікарні бригадою швидкої допомоги зі скаргами на утруднене дихання, кашель і осиплість голосу. Мати розповіла, що донька хворіла кілька днів і лікувалася вдома, однак її стан раптово погіршився.

Реклама

Дівчинку у стані середньої тяжкості госпіталізували до одного з медзакладів Києва. Під час огляду лікарка-педіатр, за версією слідства, встановила помилковий діагноз — гострий ларинготрахеїт — та призначила лише симптоматичне лікування. Додаткових обстежень і консультацій вузьких спеціалістів проведено не було.

Після цього дитину разом із матір’ю перевели до палати. Вже за кілька годин її стан різко погіршився — дівчинка знепритомніла. Медики розпочали реанімаційні заходи, однак врятувати дитину не вдалося.

Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала через тяжкий сепсис та двобічну гнійну пневмонію, які розвивалися протягом кількох днів. За висновками експертів, дитині необхідно було своєчасно призначити антибактеріальну терапію та забезпечити постійне медичний догляд.

Зазначається, що 39-річній лікарці повідомили про підозру за неналежне виконання медичним працівником своїх обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітньої. Санкція статті передбачає до трьох років тюрми з можливим позбавленням права обіймати певні посади або займатися професійною діяльністю на той самий строк.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці розслідують смерть породіллі та її немовляти в одному з пологових будинків. Лікарці повідомили про підозру.

Останні новини про: Медицина

У Миколаєві відкрили оновлене гінекологічне відділення міської лікарні №1 за майже ₴12 млн
Підрядника та його пособника підозрюють у привласненні ₴425 тисяч під час ремонту лікарні в Очакові
Поповнення в миколаївських родинах: за минулий тиждень в області народилося 81 дитина
Реклама
Читайте також:
новини
Невелике потепління, але все ще зима: якою буде погода на Миколаївщині цього тижня

Ірина Олехнович
новини
Під час відключень світла у Миколаєві замерзає вода у точках роздачі: у мерії радять користуватися пунктами облтепло

Аліна Квітко
новини
«Ціна зупинки буде важкою», — Кім прогнозує припинення війни в Україні та чекає приїзду інвесторів цього року

Альона Коханчук
новини
«Кирило Олексійович та Міша — ключові люди», — Кім вважає, що нові призначення посилили президента

Анна Гакман
новини
У Центральному районі Миколаєва шукають підрядника для прибирання вулиць

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медицина

Поповнення в миколаївських родинах: за минулий тиждень в області народилося 81 дитина
Підрядника та його пособника підозрюють у привласненні ₴425 тисяч під час ремонту лікарні в Очакові
У Миколаєві відкрили оновлене гінекологічне відділення міської лікарні №1 за майже ₴12 млн

Невелике потепління, але все ще зима: якою буде погода на Миколаївщині цього тижня

«Ціна буде важкою», — Кім прогнозує припинення війни та чекає приїзду інвесторів цього року

9 годин тому

Понад 14 годин без світла: графіки відключень на Миколаївщині 20 січня

Головне сьогодні