Хибний діагноз: у Києві лікарку підозрюють в смерть дитини через пневмонію

У Києві лікарці повідомили про підозру через смерть дитини від пневмонії. Ілюстративне фото: МикВісті

У Києві у лікарні померла 8-річна дівчинка, за даними слідства, через несвоєчасно виявлену пневмонію та неправильний діагноз.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції столиці та Київській міській прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, дитину доставили до лікарні бригадою швидкої допомоги зі скаргами на утруднене дихання, кашель і осиплість голосу. Мати розповіла, що донька хворіла кілька днів і лікувалася вдома, однак її стан раптово погіршився.

Дівчинку у стані середньої тяжкості госпіталізували до одного з медзакладів Києва. Під час огляду лікарка-педіатр, за версією слідства, встановила помилковий діагноз — гострий ларинготрахеїт — та призначила лише симптоматичне лікування. Додаткових обстежень і консультацій вузьких спеціалістів проведено не було.

Після цього дитину разом із матір’ю перевели до палати. Вже за кілька годин її стан різко погіршився — дівчинка знепритомніла. Медики розпочали реанімаційні заходи, однак врятувати дитину не вдалося.

Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала через тяжкий сепсис та двобічну гнійну пневмонію, які розвивалися протягом кількох днів. За висновками експертів, дитині необхідно було своєчасно призначити антибактеріальну терапію та забезпечити постійне медичний догляд.

Зазначається, що 39-річній лікарці повідомили про підозру за неналежне виконання медичним працівником своїх обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітньої. Санкція статті передбачає до трьох років тюрми з можливим позбавленням права обіймати певні посади або займатися професійною діяльністю на той самий строк.

