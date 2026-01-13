 У Києві під час пологів померло немовля, а наступного дня — його мама

Клуб

Після пологів померли породілля та немовля у Києві: лікарці повідомили про підозру

У Києві під час пологів померло немовля, а наступного дня — його мама. Фото: НацполіціяУ Києві під час пологів померло немовля, а наступного дня — його мама. Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці розслідують смерть породіллі та її немовляти в одному з пологових будинків. Лікарці повідомили про підозру.

Як повідомили в поліції Києва, у медзакладі відбулися складні пологи, під час яких дитина народилася мертвою. Наступного дня померла й 36-річна жінка.

Слідство встановило, що 50-річна акушерка-гінеколог, яка перебувала на чергуванні, не забезпечила належний післяпологовий нагляд та не провела необхідні медичні втручання вчасно. Через це стан пацієнтки різко погіршився, а реанімаційні заходи не дали результату.

За висновками експертів, жінка померла через ушкодження внутрішніх органів і масивну кровотечу, спричинену стрімкими пологами.

Лікарці оголосили підозру за неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником (частина 1 статті 140 КК України). Санкція статті передбачає до двох років тюрми.

Нагадаємо, що лікарці-анастезіологу зі Львова повідомили про підозру через смерть пʼятирічного хлопчика після видалення молочних зубів.

