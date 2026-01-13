Після пологів померли породілля та немовля у Києві: лікарці повідомили про підозру
- Новини України
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
21:43, 13 січня, 2026
-
У Києві правоохоронці розслідують смерть породіллі та її немовляти в одному з пологових будинків. Лікарці повідомили про підозру.
Як повідомили в поліції Києва, у медзакладі відбулися складні пологи, під час яких дитина народилася мертвою. Наступного дня померла й 36-річна жінка.
Слідство встановило, що 50-річна акушерка-гінеколог, яка перебувала на чергуванні, не забезпечила належний післяпологовий нагляд та не провела необхідні медичні втручання вчасно. Через це стан пацієнтки різко погіршився, а реанімаційні заходи не дали результату.
За висновками експертів, жінка померла через ушкодження внутрішніх органів і масивну кровотечу, спричинену стрімкими пологами.
Лікарці оголосили підозру за неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником (частина 1 статті 140 КК України). Санкція статті передбачає до двох років тюрми.
Нагадаємо, що лікарці-анастезіологу зі Львова повідомили про підозру через смерть пʼятирічного хлопчика після видалення молочних зубів.
Останні новини про: Медицина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.