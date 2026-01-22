Суд арештував будівлі Одеського зоопарку через підозру у корупції на ремонті опалення. Фото: Одеський зоопарк

Приморський районний суд Одеси наклав арешт на будівлі Одеського зоопарку в межах розслідування справи про привласнення коштів місцевого бюджету під час капітального ремонту системи опалення.

Як ідеться в ухвалі суду, правоохоронці отримали повідомлення про можливі зловживання під час ремонту котельного обладнання зоопарку. За матеріалами справи, твердопаливний котел, який забезпечував опалення слоновника, адміністративного корпусу та ще близько десяти приміщень для утримання тварин, вийшов з ладу наприкінці минулого опалювального сезону.

Тоді зоопарк уклав договір про капітальний ремонт системи опалення з підприємством «Енергорежим» на суму понад 4,7 мільйона гривень. Компанія зобов’язувалася завершити усі роботи до 25 грудня 2025 року.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що фактичні обсяги виконаних робіт не відповідали інформації, задекларованій у звітній документації. Правоохоронці вважають, що посадові особи підрядника внесли неправдиві дані до актів приймання виконаних робіт і довідок про їхню вартість. У звітності зазначалися роботи, які не виконувалися або були здійснені частково й із порушенням технологічних вимог. Також, за даними слідства, завищувалися обсяги та ціни використаних матеріалів.

Повідомляється, що під час огляду території зоопарку зафіксували відсутність частини конструктивних елементів, матеріалів та інженерних рішень, передбачених проєктною документацією.

Прокурор Приморської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про арешт майна з метою запобігання зміні або знищенню доказів. Суд задовольнив клопотання та заборонив відчужувати об’єкти, а також проводити будь-які будівельні, ремонтні чи відновлювальні роботи до завершення слідства.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві керівнику комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства (КСМЕП) Григорію Патоці вручили підозру у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі світлофорів для міста.