НАБУ та САП повідомили про підозру топпосадовцям Держприкордонслужби у хабарництві на переправці цигарок. Фото: ДПСУ

Антикорупційні органи заявили про викриття схеми систематичного хабарництва топпосадовців Державної прикордонної служби України, пов’язаної з незаконним переправленням цигарок через кордон до країн ЄС.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

За даними слідства, у 2023 році група осіб нібито організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України. Цьому, за версією правоохоронців, сприяли високопосадовці Держприкордонслужби, які на регулярній основі отримували хабарі за це.

Зокрема, упродовж липня–листопада 2023 року прикордонники, за підрахунками НАБУ, отримали щонайменше 204 тисячі євро хабарів за безперешкодний проїзд 68 автомобілів — по 3 тисячі євро за кожен транспортний засіб.

Щоб приховати діяльність, учасники схеми нібито використовували автомобілі, зареєстровані в Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на ті, що були на автівках дипломатів. Пасажирами таких авто ставали власники спеціальних паспортів — члени родин українських дипломатів у Європі. Це, за даними НАБУ, допомагало уникати огляду машин прикордонними та митними органами держав ЄС.

Детективи встановили, що топпосадовці Держприкордонслужби раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками цієї схеми.

Колишній голова Державної прикордонної служби України, генерал Сергій Дейнеко. Фото: ДПСУ

Серед підозрюваних — колишній голова Державної прикордонної служби України, генерал Сергій Дейнеко, про обшуки у якого раніше повідомляли в «Українській правді».

Також у справі фігурують:

начальник відділу одного з пунктів пропуску Держприкордонслужби;

колишня службова особа Держприкордонслужби.

Дії фігурантів кваліфіковано за частиною 4 статті 27 та частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ексзаступника глави Офісу Президента Ростислава Шурму підозрюють у розкраданні 141 мільйонів гривень на «зеленій» енергетиці.