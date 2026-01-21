Ексзаступника глави Офісу Президента Шурму підозрюють у розкраданні ₴141 млн на «зеленій» енергетиці

Ростислав Шурма. Фото: wikimedia

Слідчі НАБУ та САП викрили схему розкрадання понад 141 мільйона гривень з держбюджету на виплатах за «зеленим» тарифом. Йдеться про гроші, які отримували підприємства, розташовані на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, хоча фактично електроенергія до енергосистеми України не надходила.

Про це повідомили в НАБУ та САП.

У справі фігурують дев’ять підозрюваних, серед яких — колишній заступник керівника Офісу президента України. Хоча офіційно правоохоронці ім’я не називають, однак, за даними «Економічної правди», йдеться саме про Ростислава Шурму.

Слідство встановило, що у 2019–2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль кілька підприємств, які виробляли електроенергію з альтернативних джерел. У Василівському районі Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП «Гарантований покупець» на продаж електроенергії Україні за «зеленим» тарифом.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ і окупації частини області станції втратили зв’язок з Об’єднаною енергосистемою України, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований. Попри це, підконтрольні підозрюваним компанії нібито все одно продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату, хоча фактично потужності до енергосистеми не надходили.

Сонячні станції. Фото: Bigus.info

За даними слідства, підприємства подавали неправдиву інформацію про обсяги генерації та технічну готовність станцій, зокрема під час повного знеструмлення. Отримані кошти надалі виводили через пов’язані компанії та легалізували на користь підозрюваних.

Загальна сума збитків за підрахунками бюро становить 141,3 мільйони гривень.

Серед підозрюваних також колишній член наглядової ради НАК «Нафтогаз України», його брат — власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники й працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ «Запоріжжяобленерго».

У НАБУ зазначили, що розслідування, зокрема, ґрунтується на матеріалах журналістського проєкту Bihus.Info. У 2023 році журналісти повідомляли, що співвласниками сонячних станцій в окупації є близьке оточення саме Ростислава Шурми.

Раніше також «Українська правда» писала, що у 2025 році НАБУ проводило обшуки у Шурми в Німеччині. За словами співрозмовників видання, і Ростислав Шурма, і його брат Олег нині живуть за кордоном та не приїжджають в Україну.

Дії підозрюваних кваліфіковано за частиною 5 статті 191 (заволодіння майном в особливо великих розмірах) та частина 3 статті 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють причетність інших осіб до злочину.

Нагадаємо, раніше Ексміністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що під час підготовки енергосистеми України до зимового періоду влада «робила усе по максимуму», однак без ефективної протиповітряної оборони повністю убезпечити об’єкти неможливо.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

Під час форуму Інституту висвітлення війни та миру, який відбувся у Києві 14 листопада керівник Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що всі правоохоронні органи мали інформацію про корупційні схеми, які діяли в «Енергоатомі», але лишили це без реакції. Тоді ж керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що в Україні проводять наради, на яких правоохоронним органам дають вказівки переслідувати детективів НАБУ та прокурорів САП.

18 листопада суд відправив під варту колишнього віцепремʼєра Олексія Чернишова у справі про корупцію в енергетиці.

А вже 19 листопада Верховна рада проголосувала за відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Згодом голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявляв, що у справі Міндіча фігурує людина з позивним «Алі-Баба». За неофіційною інформацією, йшлося саме про Андрія Єрмака.

Вже вранці 28 листопада детективи НАБУ та прокурори САП провели обшуки на квартирі тоді ще чинного керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Після цього, на тлі обшуків, він написав заяву про відставку. Одразу після звільнення «Українська правда» із посиланням на внутрішні джерела повідомила, що ексголова ОП вимагав від президента Володимира Зеленського усунути Василя Малюка, бо той «прогледів» спецоперацію «Мідас», а тому не захистив його.