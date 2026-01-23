 Дві автівки зіткнулися на трасі Одеса-Рені: четверо постраждалих

На трасі «Одеса — Рені» зіткнулися дві автівки: четверо людей постраждали, серед них двоє дітей

Дві автівки зіткнулися на трасі Одеса-Рені. Фото: поліція ОдещиниДві автівки зіткнулися на трасі Одеса-Рені. Фото: поліція Одещини

Сьогодні, 23 січня, на автодорозі «Одеса — Рені» зіткнулися два легкових автомобілі. Унаслідок аварії до лікарні потрапили четверо людей, серед них — двоє дітей віком 7 та 10 років.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

За попередніми даними правоохоронців, 38-річна водійка автомобіля BMW під час обгону виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з автомобілем Volkswagen під керуванням 48-річного чоловіка, який рухався назустріч.

У результаті до лікарні потрапила водійка BMW, а також пасажири Volkswagen — 46-річна дружина водія та двоє їхніх дітей.

Обох водіїв перевірять на стан алкогольного сп’яніння. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, у Миколаєві біля ТРЦ «CityCenter» водій легковика насмерть збив жінку.

