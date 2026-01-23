На трасі «Одеса — Рені» зіткнулися дві автівки: четверо людей постраждали, серед них двоє дітей
- Новини Одеси
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
21:01, 23 січня, 2026
-
Сьогодні, 23 січня, на автодорозі «Одеса — Рені» зіткнулися два легкових автомобілі. Унаслідок аварії до лікарні потрапили четверо людей, серед них — двоє дітей віком 7 та 10 років.
Про це повідомили в поліції Одеської області.
За попередніми даними правоохоронців, 38-річна водійка автомобіля BMW під час обгону виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з автомобілем Volkswagen під керуванням 48-річного чоловіка, який рухався назустріч.
У результаті до лікарні потрапила водійка BMW, а також пасажири Volkswagen — 46-річна дружина водія та двоє їхніх дітей.
Обох водіїв перевірять на стан алкогольного сп’яніння. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
Нагадаємо, у Миколаєві біля ТРЦ «CityCenter» водій легковика насмерть збив жінку.
Останні новини про: Одещина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.