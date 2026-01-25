На Херсонщині обстріляли 31 будинок: пошкоджено газопровід, 4 людини поранено

Дрон окупантів вдарив по АЗС у Херсоні. Ілюстративне фото: ДСНС Херсонської області

Минулої доби, 24 січня, під дроновими атаками, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 35 населених пунктів Херсонської області, зокрема й місто Херсон.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області. Унаслідок обстрілів пошкоджено сім багатоповерхівок і 27 приватних будинків. Також понівечено газопровід, приватні гаражі та автомобілі.

Через російську агресію поранення дістали чотири людини.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 24 січня, російська армія чотири рази атакувала FPV-дронами Очаківську громаду. Внаслідок обстрілів постраждалих не було.