На Херсонщині обстріляли 31 будинок: пошкоджено газопровід, 4 людини поранено
10:11, 25 січня, 2026
-
Минулої доби, 24 січня, під дроновими атаками, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 35 населених пунктів Херсонської області, зокрема й місто Херсон.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області. Унаслідок обстрілів пошкоджено сім багатоповерхівок і 27 приватних будинків. Також понівечено газопровід, приватні гаражі та автомобілі.
Через російську агресію поранення дістали чотири людини.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 24 січня, російська армія чотири рази атакувала FPV-дронами Очаківську громаду. Внаслідок обстрілів постраждалих не було.
