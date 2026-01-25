У Миколаєві під час пожежі в п’ятиповерхівці загинула жінка. Фото: ДСНС Миколаївської області

У Миколаївській області протягом 24 січня рятувальники ліквідували дев’ять пожеж. Із них шість виникли у приватному секторі, ще три — на відкритих територіях.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

За даними рятувальників, шість разів горіли житлові об’єкти — будинки, квартира, літня кухня та автомобільний бокс.

Під час гасіння пожежі квартири на першому поверсі п’ятиповерхового будинку в Миколаївському районі вогнеборці виявили тіло жінки. Загоряння оперативно ліквідували.

Також тричі горіло на відкритих територіях області: двічі — очерет і один раз — покинута будівля. Вогонь поширився на площу понад 1,2 гектара. Причини загорянь наразі встановлюють спеціалісти.

Нагадаємо, раніше у Вознесенську через несправну піч чадним газом отруїлися дві жінки та двоє дітей.