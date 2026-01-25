У Миколаєві під час пожежі в п’ятиповерхівці загинула жінка
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
11:25, 25 січня, 2026
-
У Миколаївській області протягом 24 січня рятувальники ліквідували дев’ять пожеж. Із них шість виникли у приватному секторі, ще три — на відкритих територіях.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
За даними рятувальників, шість разів горіли житлові об’єкти — будинки, квартира, літня кухня та автомобільний бокс.
Під час гасіння пожежі квартири на першому поверсі п’ятиповерхового будинку в Миколаївському районі вогнеборці виявили тіло жінки. Загоряння оперативно ліквідували.
Також тричі горіло на відкритих територіях області: двічі — очерет і один раз — покинута будівля. Вогонь поширився на площу понад 1,2 гектара. Причини загорянь наразі встановлюють спеціалісти.
Нагадаємо, раніше у Вознесенську через несправну піч чадним газом отруїлися дві жінки та двоє дітей.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.