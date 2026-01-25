 У Вознесенську водійка загинула, врізавшись у електростовп 25 січня

У Вознесенську водійка загинула, врізавшись у стовп: поліція з’ясовує обставини ДТП

У Вознесенську водійка загинула, врізавшись у стовп. Фото: Поліція МиколаївщиниУ Вознесенську водійка загинула, врізавшись у стовп. Фото: Поліція Миколаївщини

Сьогодні, 25 січня, у селищі Прибужани на Вознесенщині 38-річна водійка загинула зіткнувшись з електроопорою.

Про це повідомили в поліції Миколаївщини.

Жінка, керуючи автомобілем ВАЗ-2109 та рухаючись по вулиці Світанковій, врізалася в електроопору. Від отриманих травм вона померла на місці події, не приходячи до тями в кареті швидкої медичної допомоги.

Слідчі попередньо кваліфікують ДТП за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого»).

Наразі слідчі та криміналісти з’ясовують обставини аварії.

Нагадаємо, раніше, 23 січня, на автодорозі «Одеса — Рені» сталося зіткнення двох легкових автомобілів. Унаслідок аварії до лікарні потрапили четверо людей, серед яких двоє дітей віком 7 та 10 років.

