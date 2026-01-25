Казковий палац у золотій ліпнині: депутата на Закарпатті підозрюють у приховувані мільйонних доходів

Депутата на Закарпатті підозрюють у приховувані мільйонних доходів. Фото: прокуратура Запорізької області

Депутату Берегівської районної ради на Закарпатті повідомили про підозру у поданні недостовірних відомостей у декларації про мільйонні доходи.

Про це йдеться на сайті Закарпатської обласної прокуратури.

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2022 рік посадовець нібито умисно не зазначив майно та доходи на загальну суму понад 8,3 мільйонів гривень.

Зокрема, йдеться про Mercedes-Benz S-Class за 3,75 мільйонів гривень, який депутат придав у жовтні, хоча його підтверджені доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менше 227 тисяч гривень. Уже за кілька днів автомобіль він перепродав. Ці операції та сам дохід у декларації не подали.

Незадекларованими були також автомобіль Ford Mustang, що перебував у спільній власності подружжя та багатомільйонний дохід.

Дії підозрюваного кваліфікували за частиною 1 статті 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) та частини 2 статті 366-2 (умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) Кримінального кодексу України.

