 Депутату на Закарпатті підозру у недостовірних деклараційних відомостях

  • неділя

    25 січня, 2026

  • -3.1°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 25 січня , 2026 неділя

  • Миколаїв • -3.1° Слабкий сніг

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Казковий палац у золотій ліпнині: депутата на Закарпатті підозрюють у приховувані мільйонних доходів

Депутата на Закарпатті підозрюють у приховувані мільйонних доходів. Фото: прокуратура Запорізької областіДепутата на Закарпатті підозрюють у приховувані мільйонних доходів. Фото: прокуратура Запорізької області

Депутату Берегівської районної ради на Закарпатті повідомили про підозру у поданні недостовірних відомостей у декларації про мільйонні доходи.

Про це йдеться на сайті Закарпатської обласної прокуратури.

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2022 рік посадовець нібито умисно не зазначив майно та доходи на загальну суму понад 8,3 мільйонів гривень.

Зокрема, йдеться про Mercedes-Benz S-Class за 3,75 мільйонів гривень, який депутат придав у жовтні, хоча його підтверджені доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менше 227 тисяч гривень. Уже за кілька днів автомобіль він перепродав. Ці операції та сам дохід у декларації не подали.

Депутата на Закарпатті підозрюють у приховувані мільйонних доходів. Фото: прокуратура Запорізької областіДепутата на Закарпатті підозрюють у приховувані мільйонних доходів. Фото: прокуратура Запорізької області
Депутата на Закарпатті підозрюють у приховувані мільйонних доходів. Фото: прокуратура Запорізької областіДепутата на Закарпатті підозрюють у приховувані мільйонних доходів. Фото: прокуратура Запорізької області

Незадекларованими були також автомобіль Ford Mustang, що перебував у спільній власності подружжя та багатомільйонний дохід.

Дії підозрюваного кваліфікували за частиною 1 статті 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) та частини 2 статті 366-2 (умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, депутату сільської ради Доманівського району Миколаївської області повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації на суму понад 4 мільйони гривень.

Останні новини про: Запоріжжя

Поліція проводить обшуки в трьох областях у справі про розкрадання на вивезенні сміття
Для шкіл і теплопунктів: Кривий Ріг, Херсон і Запоріжжя передають Києву додаткові потужності генерації
Ексзаступника глави Офісу Президента Шурму підозрюють у розкраданні ₴141 млн на «зеленій» енергетиці
Реклама
Читайте також:
новини
Депутат Панченко заявив, що представники «Батьківщини» та ексдепутат Федорова «натравили» на нього обленерго

Ірина Олехнович
новини
Торік на ремонт спортзалів у миколаївській «Зорі» витратили ₴4,3 млн

Юлія Бойченко
новини
Керівника миколаївського КП арештували у «справі світлофорів», він вважає слідство надуманим

Аліса Мелік-Адамян
новини
В УКСі Миколаєва заявили, що не можна оцінювати їхню роботу низьким відсотком виконання бюджету

Катерина Середа
новини
В ДЖКГ розраховують у 2027 році почати відновлення багатоповерхівок, на проєкти яких зараз витрачають ₴150 млн Світового банку

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Запоріжжя

Ексзаступника глави Офісу Президента Шурму підозрюють у розкраданні ₴141 млн на «зеленій» енергетиці
Для шкіл і теплопунктів: Кривий Ріг, Херсон і Запоріжжя передають Києву додаткові потужності генерації
Поліція проводить обшуки в трьох областях у справі про розкрадання на вивезенні сміття

Під час обстрілу Миколаївщини поранили працівника «Миколаївобленерго»

Депутат Панченко заявив, що представники «Батьківщини» та ексдепутат Федорова «натравили» на нього обленерго

2 години тому

«Нам дійсно дуже тяжко». Як бізнес у Миколаєві працює в умовах відключень світла

Даріна Мельничук

Головне сьогодні