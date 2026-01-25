 Аферисти в Очакові ошукали чоловіка на 320 тис. на купівлі авто з Польщі

  • неділя

    25 січня, 2026

  • -2.8°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 25 січня , 2026 неділя

  • Миколаїв • -2.8° Слабкий сніг

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Шахраї в Очакові ошукали чоловіка на понад 320 тисяч гривень під час купівлі авто з Польщі

Фото з відкритих джерелШахраї в Очакові ошукали чоловіка на понад 320 тисяч гривень під час купівлі авто з Польщі. Фото з відкритих джерел

В Очакові аферисти заволоділи грошима 68-річного чоловіка, який намагався придбати автомобіль Volkswagen Crafter з Польщі. Загальна сума збитків перевищила 320 тисяч гривень.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, псевдопродавець пообіцяв доставити автомобіль з-за кордону. Для оформлення «угоди» потерпілому надіслали договір у месенджері. Також чоловік мав кілька телефонних розмов із нібито брокером, після яких він кількома транзакціями перерахував понад 302 тисячі гривень на рахунок зловмисників.

Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці закликають громадян бути уважними під час онлайн-покупок і не надсилати передоплату незнайомим особам.

Нагадаємо, на Миколаївщині поліцейські розслідують ще два випадки шахрайства, внаслідок яких люди втратили понад 330 тисяч гривень.

Останні новини про: Очаків

На Миколаївщині дві громади отримають додаткові кошти на доплати вчителям
На Миколаївщині фермери зібрали врожай гранатів: культура успішно приживається на півдні
Підрядника та його пособника підозрюють у привласненні ₴425 тисяч під час ремонту лікарні в Очакові
Реклама
Читайте також:
новини
Депутат Панченко заявив, що представники «Батьківщини» та ексдепутат Федорова «натравили» на нього обленерго

Ірина Олехнович
новини
Торік на ремонт спортзалів у миколаївській «Зорі» витратили ₴4,3 млн

Юлія Бойченко
новини
Керівника миколаївського КП арештували у «справі світлофорів», він вважає слідство надуманим

Аліса Мелік-Адамян
новини
В УКСі Миколаєва заявили, що не можна оцінювати їхню роботу низьким відсотком виконання бюджету

Катерина Середа
новини
В ДЖКГ розраховують у 2027 році почати відновлення багатоповерхівок, на проєкти яких зараз витрачають ₴150 млн Світового банку

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Очаків

Підрядника та його пособника підозрюють у привласненні ₴425 тисяч під час ремонту лікарні в Очакові
На Миколаївщині фермери зібрали врожай гранатів: культура успішно приживається на півдні
На Миколаївщині дві громади отримають додаткові кошти на доплати вчителям

Росіяни атакували пересувне відділення «Укрпошти» на Херсонщині

Під час обстрілу Миколаївщини поранили працівника «Миколаївобленерго»

6 годин тому

«Нам дійсно дуже тяжко». Як бізнес у Миколаєві працює в умовах відключень світла

Даріна Мельничук

Головне сьогодні