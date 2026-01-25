Шахраї в Очакові ошукали чоловіка на понад 320 тисяч гривень під час купівлі авто з Польщі
17:21, 25 січня, 2026
В Очакові аферисти заволоділи грошима 68-річного чоловіка, який намагався придбати автомобіль Volkswagen Crafter з Польщі. Загальна сума збитків перевищила 320 тисяч гривень.
Про це повідомили в поліції Миколаївської області.
За даними правоохоронців, псевдопродавець пообіцяв доставити автомобіль з-за кордону. Для оформлення «угоди» потерпілому надіслали договір у месенджері. Також чоловік мав кілька телефонних розмов із нібито брокером, після яких він кількома транзакціями перерахував понад 302 тисячі гривень на рахунок зловмисників.
Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Правоохоронці закликають громадян бути уважними під час онлайн-покупок і не надсилати передоплату незнайомим особам.
Нагадаємо, на Миколаївщині поліцейські розслідують ще два випадки шахрайства, внаслідок яких люди втратили понад 330 тисяч гривень.
