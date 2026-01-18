 Поліція на Миколаївщині розслідує шахрайство на понад 330 тис. грн.

«Псевдобанкіри» та обіцянки легкого заробітку: на Миколаївщині шахраї виманили у людей понад ₴330 тисяч

На Миколаївщині поліцейські розслідують два випадки шахрайства, внаслідок яких люди втратили понад 330 тисяч гривень. Зловмисники діяли за поширеними схемами: представлялися працівниками банку та пропонували «легкий заробіток» в інтернеті.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

До поліції звернулася 62-річна жінка. Вона розповіла, що їй зателефонував чоловік, який назвався співробітником банку. Він сказав, що гроші на її рахунку нібито у небезпеці. Жінка повірила і, щоб «врятувати» заощадження, сама перерахувала на вказану картку понад 79 тисяч гривень. Після цього зв’язок із псевдопрацівником банку зник.

Ще однією жертвою став 35-річний мешканець Новоодеської громади. У месенджері йому запропонували просту онлайн-роботу з хорошим доходом. Спочатку чоловікові навіть нарахували кілька невеликих виплат, щоб викликати довіру. Згодом його переконали «інвестувати». Він перерахував аферистам загалом 257 тисяч гривень. Після цього шахраї перестали виходити на зв’язок.

За цими фактами відкрили кримінальні провадження за статтею «Шахрайство». Зловмисникам загрожує до п’яти років ув’язнення. Поліція встановлює осіб, причетних до злочинів.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними і нагадали, що банки ніколи не просять переказувати гроші «для захисту рахунку» та закликали не повідомляти нікому дані картки, паролі та коди з SMS.

Нагадаємо, що у Миколаєві 64-річна мешканка стала жертвою шахраїв, намагаючись оформити соціальну допомогу через месенджер. З її банківської картки вкрали понад 130 тисяч гривень.

