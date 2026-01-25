Росіяни атакували пересувне відділення «Укрпошти» на Херсонщині. Фото: Ігор Смілянський

Російський дрон вдарив по пересувному відділенню «Укрпошти» в одному із сіл Херсонської області. Інцидент стався під час обслуговування місцевих мешканців. Ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Росіяни атакували пересувне відділення «Укрпошти» на Херсонщині. Фото: Ігор Смілянський Росіяни атакували пересувне відділення «Укрпошти» на Херсонщині. Фото: Ігор Смілянський

— На Херсонщині дрон влетів просто в наше пересувне відділення, поки команда обслуговувала мешканців села. А в Дружківці, що на Донеччині, «Смерчі» прилетіли прямо поруч із нашим відділенням. Команда вже прибирає пошкодження, і ми максимально оперативно відновимо роботу, — йдеться у дописі.

Нагадаємо, минулої доби, 24 січня, під дроновими атаками, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 35 населених пунктів Херсонської області, зокрема й місто Херсон. Через російську агресію поранення дістали чотири людини.